Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"

"Сила визуальных медиа имеет свои недостатки, особенно когда возникают вопросы, связанные с первоисточником, подлинностью и контекстом изображения. Начиная с сегодняшнего дня мы будем публиковать информацию о проверке фактов в разделе "Картинки Google", чтобы помочь людям разобраться в этих вопросах и составить более обоснованное суждение о том, что они видят в интернете", - говорится в сообщении компании.