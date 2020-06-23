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Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
Компания Google сообщила, что начнет проверять достоверность изображений, выдаваемых при поиске в разделе "Картинки". РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T01:35
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/145965/38/1459653811_0:234:3001:1922_1400x0_80_0_0_b30b3ddf3d4dc010fba809c47b58e018.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
google, google android, в мире

Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"

01:35 23.06.2020
2795
© AP Photo / Marcio Jose SanchezШтаб-квартира Google в Маунтин-Вью, штат Калифорния
Штаб-квартира Google в Маунтин-Вью, штат Калифорния
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Штаб-квартира Google в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Компания Google сообщила, что начнет проверять достоверность изображений, выдаваемых при поиске в разделе "Картинки".
"Сила визуальных медиа имеет свои недостатки, особенно когда возникают вопросы, связанные с первоисточником, подлинностью и контекстом изображения. Начиная с сегодняшнего дня мы будем публиковать информацию о проверке фактов в разделе "Картинки Google", чтобы помочь людям разобраться в этих вопросах и составить более обоснованное суждение о том, что они видят в интернете", - говорится в сообщении компании.
Сообщается, что теперь при поиске в разделе "Картинки" пользователи будут видеть значок "Проверка фактов" под иконкой изображения. При просмотре изображения в полном размере можно будет увидеть краткое содержание проверки достоверности фактов, связанных с самим изображением или со статьей, в которой использовано данное изображение.
Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
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