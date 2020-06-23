Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Компания Google сообщила, что начнет проверять достоверность изображений, выдаваемых при поиске в разделе "Картинки".
"Сила визуальных медиа имеет свои недостатки, особенно когда возникают вопросы, связанные с первоисточником, подлинностью и контекстом изображения. Начиная с сегодняшнего дня мы будем публиковать информацию о проверке фактов в разделе "Картинки Google", чтобы помочь людям разобраться в этих вопросах и составить более обоснованное суждение о том, что они видят в интернете", - говорится в сообщении компании.
Сообщается, что теперь при поиске в разделе "Картинки" пользователи будут видеть значок "Проверка фактов" под иконкой изображения. При просмотре изображения в полном размере можно будет увидеть краткое содержание проверки достоверности фактов, связанных с самим изображением или со статьей, в которой использовано данное изображение.