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Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19
Еще у двух сотрудников предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, занимавшихся организацией митинга в Талсе в Оклахоме, выявлен коронавирус, сообщает... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T01:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
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коронавирус covid-19, дональд трамп, оклахома, талса, сша, в мире

Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19

01:19 23.06.2020 (обновлено: 01:26 23.06.2020)
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© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Талсе, штат Оклахома
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Талсе, штат Оклахома
© REUTERS / Leah Millis
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Талсе, штат Оклахома
ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Еще у двух сотрудников предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, занимавшихся организацией митинга в Талсе в Оклахоме, выявлен коронавирус, сообщает NBC.
"По итогам нового раунда тестов сотрудников предвыборной кампании в Талсе еще у двух членов передовой группы выявлен положительный результат (на вирус). Они присутствовали на митинге, но все время были в масках", — отметил глава пресс-службы предвыборной кампании Трампа Тим Мурта. По его информации, по результатам теста заболевшие помещены в карантин, специалисты отслеживают, с кем они контактировали.
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Ранее в субботу NBC сообщил, что COVID-19 выявили у шести членов передовой группы предвыборного штаба президента, которые занимались подготовкой к митингу в Талсе. Издание не исключает, что число заболевших может увеличиться.
Митинг в Талсе (штат Оклахома) в субботу стал первым массовым мероприятием с участием Трампа с начала пандемии коронавируса в начале марта. Его посетили более шести тысяч человек. Трамп провел митинг на закрытом стадионе вопреки рекомендациям специалистов об опасности распространения коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что каждый пришедший на митинг подписывал документ, что не будет иметь претензий к организаторам в случае заражения, почти никто в зале не был в защитной маске, люди стояли перед сценой и на трибунах рядом друг с другом.
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Ранее в понедельник Белый дом сообщил, что все контактирующие с президентом проходят жесткую проверку, в том числе и измеряют температуру. При этом журналистам, занимающимся освещением деятельности Белого дома, перестали измерять температуру.
По данным Университета Джонса Хопкинса, который сводит всю имеющуюся статистику по коронавирусу, число заболевших COVID-19 в США превысило 2,3 миллиона человек, 120 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампОклахомаТалсаСШАВ мире
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