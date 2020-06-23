В Германии 1553 сотрудника мясокомбината заболели COVID-19

По сообщению радиостанции, число положительных тестов на коронавирус составило 1553. Глава местных властей Свен-Георг Аденауэр заявил, что речь может пойти о введении в округе Гютерсло режима самоизоляции, аналогичную точку зрения высказал и глава минздрава Северного Рейна-Вестфалии.

В США за сутки выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19

В США за сутки выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19

Ранее сообщалось, что из-за вспышки коронавируса на мясокомбинате на карантин помещены 7 тысяч человек, которые работали на территории предприятия. Все школы и детские сады в районе Гютерсло закрылись в качестве меры предосторожности. Сейчас предприятие не работает.