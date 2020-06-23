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В Германии 1553 сотрудника мясокомбината заболели COVID-19
Уже свыше 1,5 тысячи случаев заражения коронавирусом выявлено среди сотрудников мясокомбината концерна Tönnies в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T01:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
германия
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, германия, в мире

В Германии 1553 сотрудника мясокомбината заболели COVID-19

01:19 23.06.2020 (обновлено: 01:27 23.06.2020)
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© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
© AP Photo / John Minchillo
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Уже свыше 1,5 тысячи случаев заражения коронавирусом выявлено среди сотрудников мясокомбината концерна Tönnies в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщила местная радиостанция Radio Gütersloh.
По сообщению радиостанции, число положительных тестов на коронавирус составило 1553. Глава местных властей Свен-Георг Аденауэр заявил, что речь может пойти о введении в округе Гютерсло режима самоизоляции, аналогичную точку зрения высказал и глава минздрава Северного Рейна-Вестфалии.
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Ранее сообщалось, что из-за вспышки коронавируса на мясокомбинате на карантин помещены 7 тысяч человек, которые работали на территории предприятия. Все школы и детские сады в районе Гютерсло закрылись в качестве меры предосторожности. Сейчас предприятие не работает.
В Германии в последние дни отмечаются локальные вспышки COVID-19. По состоянию на понедельник базовый коэффициент репродукции коронавируса в стране, показывающий скорость его распространения в популяции, составляет, по данным института Роберта Коха, 2,76. При этом в институте ранее неоднократно указывали на базовый показатель репродукции как один из ключевых показателей для корректировки действий властей в борьбе с эпидемией. Снижение показателя ниже единицы медики называли необходимым условием для смягчения ограничительных мер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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