Мадуро заявил, что готов к разговору с Трампом

"Мой ответ – также, как я встретился с Джо Байденом, когда мы долго говорили в уважительной манере… также, когда это было бы необходимо, я готов говорить с уважением с президентом США Дональдом Трампом, в той же манере, что я говорил с Байденом, я мог бы говорить с Трампом", - сказал Мадуро в интервью агентству AVN, комментируя заявление президента США.