Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
https://ria.ru/20200623/1573333438.html
Мадуро заявил, что готов к разговору с Трампом
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов к разговору с президентом США Дональдом Трампом, когда в этом будет необходимость, но разговор должен... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T01:09
попытка госпереворота в венесуэле
хуан гуаидо
дональд трамп
николас мадуро
венесуэла
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148241/39/1482413998_0:126:2675:1631_1400x0_80_0_0_b4f941555badc43b39728377d93b887c.jpg
https://ria.ru/20200622/1573329955.html
1
венесуэла
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/148241/39/1482413998_0:126:2675:1631_1400x0_80_0_0_b4f941555badc43b39728377d93b887c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/148241/39/1482413998_0:0:2675:2007_1400x0_80_0_0_095b906c7bc4750582344c27580abfb3.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/148241/39/1482413998_419:0:2466:2047_1400x0_80_0_0_a033778270d3eab8b6e0c1e9c85b5506.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хуан гуаидо, дональд трамп, николас мадуро, венесуэла, сша, в мире

Мадуро заявил, что готов к разговору с Трампом

01:09 23.06.2020
614
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
КАРАКАС, 23 июн – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов к разговору с президентом США Дональдом Трампом, когда в этом будет необходимость, но разговор должен строиться на уважении.
Трамп ранее заявил, что готов к переговорам с Мадуро, но только чтобы обсудить один вопрос – уход венесуэльского лидера со своего поста.
"Мой ответ – также, как я встретился с Джо Байденом, когда мы долго говорили в уважительной манере… также, когда это было бы необходимо, я готов говорить с уважением с президентом США Дональдом Трампом, в той же манере, что я говорил с Байденом, я мог бы говорить с Трампом", - сказал Мадуро в интервью агентству AVN, комментируя заявление президента США.
Мадуро общался с Байденом в 2015 году, и входе этого разговора он призвал уважать Венесуэлу, отмечает агентство.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Президент США Дональд Трамп перед началом брифинг возле Белого дома в Вашингтоне
Вчера, 21:32
В Белом доме разъяснили позицию Трампа по Венесуэле
201006
Обсудить 1
Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоДональд ТрампНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
Рекомендуем
Турецкий военный корабль
Макрон рассказал об инциденте, доказывающем "смерть мозга" НАТО
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Анатолий Антонов обсудил подходы по Афганистану со спецпредставителем США
Дональд Трамп на встрече с президентом США Бараком Обамой в Белом доме
Трамп обвинил Обаму в госизмене
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран начнет переговоры о компенсациях из-за крушения украинского Boeing
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Адвокат раскритиковал работу Нидерландов с США по делу MH17
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Актер из "Универа" прокомментировал развод Асмус и Харламова
Настя Тропицель
Друзья блогерши Тропицель раскрыли детали ее гибели
Вид на Вену
Спецпредставитель США оценил первый раунд переговоров в Вене
Сотрудники турецкой полиции на улице в Стамбуле
СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко попросил оппозицию не занижать его рейтинг
На участке границы Украины с Россией
На Украине оценили шансы на победу в случае войны с Россией
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Знакомый Асмус рассказал о ее отношениях с Харламовым перед разводом
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
Российский вертолет Ми-24 во время облета авиабазы Хмеймим в Сирии
СМИ сообщили об отраженной воздушной атаке в районе Хмеймима
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Талсе, штат Оклахома
Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:14Власти Москвы опровергли сообщение о неоказании медпомощи пенсионерке
10:13Forbes назвал лучший российский вуз
10:12В Подмосковье от COVID-19 выздоровели 1162 человека за сутки
10:11В Армении число случаев COVID-19 превысило 21 тысячу
10:09Эксперты заявили об опасности постановления о пакте Молотова-Риббентропа
10:08В Липецкой области число случаев COVID-19 приблизилось к 3,5 тысячи
10:05В Самаре провели парад у дома 93-летнего кавалера медалей "За отвагу"
10:04Болтон рассказал о желании Трампа выйти из НАТО
10:04Сербия ожидает поставку первой партии российских танков Т-72Б3
09:56В трех районах Красноярского края отменили режим ЧС из-за паводков
09:53В Псковской области будут дезинфицировать одежду в магазинах
09:51В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны силовиков
09:51"Туполев" разрабатывает беспилотники для Вооруженных сил
09:48В ОП рассказали о регистрации наблюдателей на голосование по Конституции
09:46Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило четыре тысячи
09:46Россия опустилась на 14 место в мире по числу смертей от COVID-19
09:42В России хотят увеличить размер пенсии по старости
09:42Президент Казахстана оценил ситуацию с COVID-19 в стране
09:40В семи районах Сербии ввели режим ЧС из-за разлива рек
09:39В Челябинской области завели дело после массового отключения воды
Лента новостейМолния