Кот и закон: юристы объяснили необходимость регистрации домашних животных

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. История про похищение кота Кекса и выкуп в 20 тысяч рублей облетела всевозможные социальные сети и СМИ чуть больше недели назад. РИА Новости поговорило с хозяевами любимца, зоозащитниками и юристами, чтобы выяснить, что на самом деле произошло, а также – как и зачем нужно регистрировать домашних животных в России.

Кот Джексон, а по-домашнему просто Кекс, появился у москвички Жанны и ее мамы Елены Чубровской четыре года назад. Они нашли на улице котенка сибирской породы. Все это время Кекс жил в семье, где есть еще три чудесных котика и дружный с ними лабрадор. Остальные кошачьи оказались абсолютно домашними, а вот Кекс рвался на зов природы – удирал через приоткрытое окно по утрам и к вечеру возвращался обратно. Хозяева Кекса не стали ограничивать свободолюбивого кота и вывешивали одело, по которому кот взбирался в окно, так как квартира находится на первом этаже. Обычные москитные сетки быстро сдались под натиском крупного "сибиряка". Как и многие хозяева домашних животных, Жанна и Елена не знали о понятии "самовыгул" и его вреде. Также они не задумывались о необходимости чипировать кота. При этом Кекса возили к врачам на плановые прививки, кастрировали и следили за его здоровьем.

Куда пропал Кекс: история о том, как хозяйка и зоозащитница делили кота

Но однажды Кекс не вернулся. Это произошло в конце мая. Фото потерянного Кекса Жанна и Елена разместили во всех соцсетях – в районных группах Южного Бутова и вблизи дома, призывая откликнуться тех, кто его встретит. Спустя пару недель Жанна получила сообщение о том, что кот найден, но, чтобы его вернуть, нужно заплатить 20 тысяч рублей.

Кекс оказался с характером, но мы его приучили к людям, он не боится их и легко идет на контакт. Так ласковый пушистик и попал к Марии. Когда мы стали переписываться, девушка сообщила, что мы должны возместить лечение Кекса, а я подумала, что его похитили и требуют выкуп, прикидываясь зоозащитниками", – сообщила Жанна.

Оказалось, кота подобрала чуть ли не в тот же день девушка-волонтер, неравнодушная к бездомным животным. Мария жила в соседнем доме, но о том, что Кекс – самовыгуливающийся кот, она не знала, в отличие от соседей Жанны и Елены.

Мария обнаружила "новичка", когда вышла покормить бездомных кошек. Увидев, что к мискам пытается подойти кот сибирской породы, а остальные его не пускают, она принесла незнакомцу отдельную посуду. Кот облизал ей пальцы в знак благодарности. По ухоженности кота зоозащитница догадалась, что он был домашним, и принялась искать горе-владельцев. Мария направила подобранного кота в ветеринарную клинику, где у него обнаружили болезни, требовавшие срочного вмешательства.

Мария давно помогает бездомным животным – кормит и лечит, собирая средства через социальные сети и волонтерские организации. Тех, кто помогает ей в этом, девушка называет дарителями, а информацию о спасенных питомцах и затраченных средствах публикует в открытом доступе для тех, кто сделал пожертвования.

Таким же способом на лечение отправили и Кекса, получившего имя Медвежонок от временной хозяйки: из-за отметины на мордочке в форме буквы М.

Тем временем Жанна, нашедшая своего кота в объявлениях из соцсетей, поспешила связаться с Марией. К тому моменту Кекса заканчивали лечить в ветклинике. Мария захотела удостовериться в том, что Жанна действительно хозяйка Медвежонка-Кекса-Джексона: ее волновала безопасность кота.

Большинство зоозащитников негативно относятся к самовыгулу, потому что животное может попасть под колеса автотранспорта, подхватить болезнь от уличных или стать жертвой живодеров. К сожалению, многие хозяева относятся к "плодящим по недомыслию": выпуская на самовыгул, они способствуют тому, что две кошки за шесть лет потенциально могут произвести на свет 420 тысяч особей, они окажутся нестерилизованными и тоже будут размножаться. Часть из них погибнет. Поэтому нужно массово информировать население о необходимости стерилизовать и чипировать домашних животных", – прокомментировала ситуацию Ирина Новожилова, президент центра защиты прав животных "Вита".

Она отметила, что люди сделали кошек и собак своими компаньонами, поместив их в городские условия. И есть ряд мер, которые должны соблюдаться хозяевами. К тому же в российском законодательстве животное относится к имуществу, но оно живое, способное чувствовать, испытывать боль и страдать. Потому зоозащитники так часто поднимают вопросы снижения популяции бездомных кошек и собак с помощью превентивных и гуманных мер, лоббируют на законодательном уровне установку ответственности владельцев за своих питомцев.

Ситуация накалялась

Поскольку Жанна о законе по защите животных не знала, она не поняла требований Марии и не приняла информацию о сборе средств на лечение всерьез: остальные питомцы в доме были внешне здоровы, да и Кекс на момент пропажи не подавал признаков болезни.

Возникло чудовищное недопонимание: мама Жанны подала заявление в правоохранительные органы на мошенников, требующих 20 тысяч рублей, Жанна искала поддержки у юристов. Мария же обратилась за помощью к зоозащитникам через свои социальные сети, опасаясь, что интересы Жанны лежат далеко от благополучия Кекса-Медвежонка.

"Когда я захотела забрать кота, Мария попросила возместить сумму, потраченную на его лечение, тем, кто сделал пожертвования. Мы обратились в полицию по факту вымогательства, а наши юристы – в общественное движение "Гражданин". Мы предоставили материалы переписки с Марией и свои доказательства того, что кот именно наш – его фотографии разных лет, показания соседей и друзей, которые многократно бывали у нас в гостях и видели Кекса, знали, что мы о нем заботимся", – подтвердила журналисту РИА Новости Жанна.

К тому моменту и она, и Мария в соцсетях представили свои позиции и привлекли внимание общественности. Ситуацию заметили и журналисты: в интернет-пространстве и в печати стали выходить статьи с заголовками о том, что в Москве похитители кота требуют выкуп в 20 тысяч. Юрист на личной странице в соцсетях тоже поделилась описанием происходящего и связалась с зоозащитницей. Та в свою очередь объяснила, что возмещение средств дарителям – условие, которое показывает истинные намерения хозяев: зачастую животное бросают, не желая тратить деньги, и не понимают своей ответственности за тех, кого приручили.

Прочитав обращение Жанны, изучив информационную среду, посоветовавшись с коллегами из МВД, я обратился к нашедшей кота Марии и своей аудитории через личную страницу в соцсетях. Меня интересовала позиция зоозащитницы, волонтерского сообщества и, кончено же, граждан: ведь ориентируясь на громкие заголовки, переписку и заявления, можно было подумать, что за кота действительно требуют деньги", – заявил Юрий Шаркович, лидер общественного движения "Гражданин", член Общественного совета при ГУ МВД России по городу Москве.

Он отметил, что Мария попросила оценить ситуацию с двух сторон: для Юрия Шарковича стало сюрпризом (как и для многих), что самовыгул опасен, а чипирование или иное узаконивание прав собственности имеет первостепенную важность.

Общественный деятель изучил все доводы зоозащитницы и ее коллег, посоветовался с правозащитниками, консультировался с экспертами и профильными фондами, такими как котокафе "Котики и люди" и "Кошки в городе". Ситуация действительно была неоднозначной: обе стороны имели веские доводы и представляли понятную субъективную картину происходящего.

"Это все происходило во время эпидемии коронавируса и тотальной самоизоляции. Сложно было встретиться с юристами, все решалось по телефону и интернету, а такое общение не передает всех эмоций, и людям сложнее понять друг друга правильно. К тому же мы с мамой оказались в неустойчивом финансовом положении, и найти такую сумму для любимца было бы нелегкой задачей, если бы мы на это согласились", – поделилась Жанна.

Она уточнила, что они с Еленой потеряли большую часть дохода, так как обе женщины в семье работают продавцами в торговых центрах. Из-за их закрытия они лишились процента от продаж и получали "голый" оклад, который значительно меньше их регулярного заработка.

Поскольку девушка-волонтер Медвежонка-Кекса чипировала и назвала, получив документацию "на кота", она узаконила свои права собственности. В то же время Жанна предоставила полиции медицинские выписки, чеки и другие доказательства владения четвероногим другом. Взвесив все обстоятельства, юристы и зоозащитники стали бороться за благополучие "сибиряка": оно зависело от досудебного примирения сторон.

Буква закона: юристы объяснили, какие акты защищают животных и их хозяев

Как объяснила юрист Ирина Лаврова, индивидуальный предприниматель в области права, согласно ст. 230 ГК РФ, на время розыска собственника животного, его может у себя оставить тот, кто нашел, или передать попечителям (например, в приют или зоозащитникам). При условии, если нашедший животное сообщит в трехдневный срок в полицию или орган местного самоуправления, то розыском владельца или нового хозяина по закону должны заниматься сотрудники данных органов.

А по другой, 232-й статье Гражданского кодекса, если находится истинный владелец усатого и полосатого, то собственник должен возместить расходы, понесенные тем, кто нашел кота (собаку, енота и любого питомца), связанные с содержанием животных. В соответствии с п. 2 ст. 229 ГК РФ зоозащитница в данном случае также имеет право на вознаграждение.

"То есть в случае если безнадзорные животные будут возвращены объявившемуся собственнику, то человеку, который его нашел, предоставляется право на возмещение расходов на содержание животных до того, как они были возвращены их собственнику. Из материалов судебной практики следует, что такими расходами могут быть только траты на корм, лечение и другие действия, связанные с содержанием самого питомца", – рассказала юрист.

Таким образом, Мария была вправе требовать возмещения расходов, понесенных на содержание кота, однако слова "не отдам пока не оплатите" могут быть похожи на шантаж. По мнению Ирины Лавровой, требования Марии по возмещению расходов законны, форма требований – нет. Как правило, возмещение затрат достигается соглашением сторон либо в судебном порядке.

Чем закончилась история с котом

© Фото предоставлено хозяйкой кота Жанной Кот Кекс-Джексон-Медвежонок © Фото предоставлено хозяйкой кота Жанной Кот Кекс-Джексон-Медвежонок

Мария провела с Жанной беседу об ответственном содержании кота, а именно: "самовыгул" в условиях города – это плохая идея для сохранения здоровья и жизни животного, это то, о чем неустанно твердят зоозащитники, ориентируясь на зарубежный опыт и принятые законы в этой сфере. Исключением может быть выгул на шлейке: так поступают ответственные владельцы животных.

"Я считаю, что для Кекса-Медвежонка это наиболее благополучное разрешение ситуации. Приятно, что в наш век негатива и конфликтов находятся адекватные мирные выходы из трудных ситуаций. Ведь именно путем диалога с пониманием и холодной головой нам удается оставаться добрыми и отзывчивыми. Я рад за Жанну и Елену, а ещё больше рад за Кекса. И с огромным уважением отношусь к решению и действиям Марии", – резюмировал произошедшее Юрий Шаркович.

Договориться мирно удалось и героям этой резонансной истории: кот вернулся к первоначальной владелице, обе стороны отбросили эмоции и притязания ради благополучия Кекса. Теперь зоозащитница Мария приходит в гости к Жанне, проверяя условия содержания всех животных в доме. Вместе они открыли сбор средств в социальных сетях, для того чтобы обследовать других любимцев Жанны и Елены, так как неизвестно, почему заболел Кекс и не мог ли он заразить остальных.

Также в доме, где живет Кекс, появились "антикошки" – благодаря все тем же сборам от дарителей. Такая помощь потребовалась из-за цены решеток на окна, чтобы кот сам не вылезал на прогулку. Девушки стали вместе искать выход из сложившейся ситуации, а не бороться за право владения живым существом.

У скандального развития ситуации оказался и позитивный эффект: общественность наконец узнала благодаря освещению в соцсетях, почему так важно регистрировать права на питомцев.

Напомним, по каким критериям определяется собственность владельца.

1. Наличие чипа, в который зашита информация о дате рождения животного, его пол, порода, окрас, личные данные и телефон владельца.

2. Клеймо в виде татуировки на теле животного. По нему можно узнать обозначение клуба (заводчика), информацию о хозяевах — номер телефона, адрес проживания, фамилию, данные о породе животного.

3. Ошейник с именем и номером телефона владельца тоже послужит доказательством собственности на друга человека. Однако это менее надежный вариант, если животное попадет в руки недобросовестных людей, так как ошейник можно просто снять.

Согласно п. 1 ст. 230 ГК РФ, лицо, задержавшее безнадзорное животное, обязано возвратить его собственнику. Если владельца найти не удается в течение трех дней, необходимо писать заявление в полицию, как и на пропавшего человека. Только в этой ситуации – на найденное животное. Также можно обратиться в орган местного самоуправления (администрацию города или района), к волонтерам, которые принимают меры к розыску хозяина", – подытожила Ирина Лаврова.

Когда животное найдено, в полицию или хозяевам необходимо предоставить родословную, ветеринарный паспорт, договор (соглашение) о передаче животного от волонтеров (кураторов), любые иные доказательства, которые полиция или суд (если до него дойдет дело) сочтет достоверными и допустимыми.

Что делать, если вы потеряли или нашли бесхозное животное

Ирина Лаврова поделилась опытом: в такой ситуации она рекомендует владельцам потеряшек следующее: заявить в полицию, обратиться в ветклиники и приюты, к заводчику (если животное является племенным или породистым), объявить поиск в соцсетях и на иных ресурсах. Юрист советует после возвращения животного принять все меры предосторожности по предотвращению такого в дальнейшем.

Нашедшему потеряшку нужно: заявить в полицию, выяснить наличие чипов или тату у животного, оставить в ветклинике, а также в ближайших зоомагазинах района фото животного и свои контакты. Эти действия юрист аргументирует тем, что если потеряшка районная, то есть вероятность того, что владелец именно такими же способами станет искать свою хвостатую пропажу.