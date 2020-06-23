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Актер из "Универа" прокомментировал развод Асмус и Харламова
Актер и продюсер Виталий Гогунский в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал заявление юмориста Гарика Харламова и Кристины Асмус о разводе. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T00:37
культура
развод
россия
кино и сериалы
кристина асмус
шоу-бизнес
гарик харламов (игорь)
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РИА Новости
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развод, россия, кино и сериалы, кристина асмус, шоу-бизнес, гарик харламов (игорь)

Актер из "Универа" прокомментировал развод Асмус и Харламова

00:35 23.06.2020 (обновлено: 00:37 23.06.2020)
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© Фото : предоставлено Russian Fashion Media AgencyКомедийный актёр Гарик "Бульдог" Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
© Фото : предоставлено Russian Fashion Media Agency
Комедийный актёр Гарик "Бульдог" Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Актер и продюсер Виталий Гогунский в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал заявление юмориста Гарика Харламова и Кристины Асмус о разводе.
По мнению Гогунского, исполнителя роли Кузи в сериале "Универ", решение звездной пары не связано с желанием вызвать общественный резонанс: у них достаточно таланта, чтобы "не скатываться до этого", считает актер.
Кроме того, добавил он, несмотря на бракоразводный процесс, супруги сохраняют уважение друг к другу, как интеллигентные и воспитанные люди.
"Не ради хайпа они делают это, а просто обдуманно пришли к этому. Два достойных человека только так и поступают. <…> Без скандалов и с уважением, с благодарностью за проведенное время друг с другом", — сказал Гогунский.
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КультураРазводРоссияКино и сериалыКристина АсмусШоу-бизнесГарик Харламов (Игорь)
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