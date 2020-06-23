https://ria.ru/20200623/1573333021.html
Актер из "Универа" прокомментировал развод Асмус и Харламова
Актер и продюсер Виталий Гогунский в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал заявление юмориста Гарика Харламова и Кристины Асмус о разводе. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T00:35
2020-06-23T00:37
культура
развод
россия
кино и сериалы
кристина асмус
шоу-бизнес
гарик харламов (игорь)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/97252/17/972521787_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_dfbb20d196e553a451b7759153696d28.jpg
https://ria.ru/20200622/1573325865.html
3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/97252/17/972521787_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_dfbb20d196e553a451b7759153696d28.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/97252/17/972521787_46:0:1823:1333_1400x0_80_0_0_d687fba6329be7286419e17ba7de9072.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/97252/17/972521787_268:0:1601:1333_1400x0_80_0_0_32519c161f4defbd9e3583d84cb68c83.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
развод, россия, кино и сериалы, кристина асмус, шоу-бизнес, гарик харламов (игорь)
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости.
Актер и продюсер Виталий Гогунский в беседе с "Пятым каналом
" прокомментировал заявление юмориста Гарика Харламова и Кристины Асмус о разводе.
По мнению Гогунского, исполнителя роли Кузи в сериале "Универ", решение звездной пары не связано с желанием вызвать общественный резонанс: у них достаточно таланта, чтобы "не скатываться до этого", считает актер.
Кроме того, добавил он, несмотря на бракоразводный процесс, супруги сохраняют уважение друг к другу, как интеллигентные и воспитанные люди.
"Не ради хайпа они делают это, а просто обдуманно пришли к этому. Два достойных человека только так и поступают. <…> Без скандалов и с уважением, с благодарностью за проведенное время друг с другом", — сказал Гогунский.
Ранее Харламов заявил, что пара приняла решение развестись. По словам актрисы, это решение созрело примерно год назад.