Актер из "Универа" прокомментировал развод Асмус и Харламова

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Актер и продюсер Виталий Гогунский в беседе с " Актер и продюсер Виталий Гогунский в беседе с " Пятым каналом " прокомментировал заявление юмориста Гарика Харламова и Кристины Асмус о разводе.

По мнению Гогунского, исполнителя роли Кузи в сериале "Универ", решение звездной пары не связано с желанием вызвать общественный резонанс: у них достаточно таланта, чтобы "не скатываться до этого", считает актер.

Кроме того, добавил он, несмотря на бракоразводный процесс, супруги сохраняют уважение друг к другу, как интеллигентные и воспитанные люди.

"Не ради хайпа они делают это, а просто обдуманно пришли к этому. Два достойных человека только так и поступают. <…> Без скандалов и с уважением, с благодарностью за проведенное время друг с другом", — сказал Гогунский.