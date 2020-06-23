На МКС прекратили поиск источника токсичного бензола из-за отказа прибора

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Поиск источника токсичного бензола в атмосфере Поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции закончился неудачей из-за отказа американского анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте, сообщило НАСА

Ранее агентство рассказало, что воздухообмен между российским и американским сегментами прекратили для поиска источника бензола, при этом замеры проводили в российском сегменте с помощью прибора для определения качества воздуха AQM-1.

"AQM-1 сделал два замера в российском сегменте, после чего в нем сработал предохранитель. Прибор был возвращен в американский сегмент для анализа, который выявил короткое замыкание внутри AQM-1", — говорится в сообщении на сайте НАСА.

Экипаж восстановил воздухообмен между российским и американским сегментами.

В мае в " Роскосмосе " сообщили РИА Новости об увеличении концентрации бензола в атмосфере МКС, не превышающем предельно допустимую норму и не угрожающем экипажу. Источник до сих пор не найден.

В июне НАСА заявило, что астронавты заменят очиститель воздуха от микропримесей CHIPS в американском модуле Unity на угольные фильтры, так как, по мнению специалистов, фильтры в очистителе могут выделять ранее поглощенный бензол, способствуя повышению его уровня в воздухе на МКС.