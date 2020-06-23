https://ria.ru/20200623/1573332923.html
На МКС прекратили поиск источника токсичного бензола из-за отказа прибора
Поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции закончился неудачей из-за отказа американского анализатора воздуха при... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T00:24
2020-06-23T09:29
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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иван вагнер, кристофер кэссиди, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, анатолий иванишин
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости.
Поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции
закончился неудачей из-за отказа американского анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте, сообщило НАСА
.
Ранее агентство рассказало, что воздухообмен между российским и американским сегментами прекратили для поиска источника бензола, при этом замеры проводили в российском сегменте с помощью прибора для определения качества воздуха AQM-1.
"AQM-1 сделал два замера в российском сегменте, после чего в нем сработал предохранитель. Прибор был возвращен в американский сегмент для анализа, который выявил короткое замыкание внутри AQM-1", — говорится в сообщении на сайте НАСА.
Экипаж восстановил воздухообмен между российским и американским сегментами.
В мае в "Роскосмосе
" сообщили РИА Новости об увеличении концентрации бензола в атмосфере МКС, не превышающем предельно допустимую норму и не угрожающем экипажу. Источник до сих пор не найден.
В июне НАСА заявило, что астронавты заменят очиститель воздуха от микропримесей CHIPS в американском модуле Unity на угольные фильтры, так как, по мнению специалистов, фильтры в очистителе могут выделять ранее поглощенный бензол, способствуя повышению его уровня в воздухе на МКС.
Бензол — бесцветная жидкость со специфическим сладковатым запахом. Входит в состав бензина и используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей. Токсичен и канцерогенен.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин
и Иван Вагнер
, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди
, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.