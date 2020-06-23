В Москве открываются фитнес-клубы, детские сады, рестораны и кафе

Вид на Исторический музей и Кремль с крыши отеля The Ritz-Carlton в Москве. Архивное фото

Вид на Исторический музей и Кремль с крыши отеля The Ritz-Carlton в Москве

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Москве возобновляет работу спортивная индустрия, открываются фитнес-клубы и бассейны. Москвичам теперь разрешается заниматься спортом на уличных тренажерах, сидеть в беседках и на скамейках в парках, проводить торжественные бракосочетания. Также к обычному режиму возвращаются детские сады и учреждения соцзащиты, а рестораны и кафе открывают для гостей свои стационарные помещения.

Ранее мэр Сергей Собянин объявил график поэтапного смягчения ограничений в столице. Девятого июня отменили режим пропусков и самоизоляции, москвичи получили возможность свободно перемещаться по городу, открылись парикмахерские, салоны красоты и ряд других предприятий, в полном объеме заработал каршеринг, а театры и цирки возобновили репетиции. С 16 июня принимают посетителей музеи, выставочные залы, зоопарки и летние веранды кафе и ресторанов, а также стоматологические клиники.

Со вторника стартует новый этап снятия ограничений.

Рестораны и кафе

Рестораны и кафе могут возобновить прием посетителей в стационарных заведениях. Неделей ранее, с 16 июня, им разрешили открыть летние веранды.

Основным условием работы остается обязательное соблюдение мер безопасности и требований Роспотребнадзора : проведение уборок с дезинфицирующими средствами, обработка контактных поверхностей, наличие средств дезинфекции и средств индивидуальной защиты, контроль измерения температуры сотрудников и посетителей, соблюдение дистанции — столы должны быть установлены на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.

Как сообщал мэр Москвы, с момента возобновления работы ресторанов и кафе их количество достигло уже 65% своего объема до пандемии. Он выразил уверенность, что за ближайший месяц общепит в столице практически полностью восстановится.

Фитнес-индустрия

Также со вторника для москвичей открываются фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы.

Для них прописаны санитарно-эпидемиологические требования, которые должны обязательно соблюдаться для защиты от коронавируса. Так, обязательна профилактическая дезинфекция помещений и строгий контроль за системой вентиляции. Кроме того, среди требований — наличие средств дезинфекции и средств индивидуальной защиты, контроль измерения температуры сотрудников и посетителей.

Помимо этого, соблюдение социального дистанцирования должно быть организовано во всех залах, а также при расстановке тренажеров и на групповых занятиях в бассейнах. Спортивный инвентарь, скамейки, лежаки нужно дезинфицировать не реже одного раза за два часа.

Также со вторника москвичи могут вновь использовать элементы городской инфраструктуры в общественных пространствах и парках — детские площадки, уличные тренажеры, лавочки и беседки.

Торжественные бракосочетания

Как ранее сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова , с 23 июня столичные отделы загс и Дворцы бракосочетания возобновляют проведение торжественных церемоний заключения брака.

Ранее регистрация проходила только в неторжественной обстановке без присутствия гостей и фотографов. В этот период поженились более пяти тысяч пар. Около 30% молодоженов перенесли свадьбы на более поздний срок.

После проведения каждой церемонии заключения брака в торжественном зале будет проходить санитарная обработка и проветривание помещений. Также, по словам Раковой, с 26 июня планируется возобновление проведения бракосочетаний на необычных площадках столицы. Там будут действовать те же правила санитарной безопасности, что и в традиционных загсах.

Детские сады

В то же время в обычный режим работы возвращаются детские сады, включая негосударственные учреждения и учреждения социальной защиты населения. В них будут строго соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования, чтобы исключить возможность распространения вирусной инфекции.

В период пандемии в детсадах создавали специальные дежурные группы — до 12 человек, куда можно было приводить детей.

Туризм

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, согласно распоряжению мэра, также возобновляется в Москве с 23 июня. Однако организация экскурсий по столице пока еще будет невозможна.

Кроме того, восстанавливается пассажирская навигация по Москве-реке.