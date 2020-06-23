Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573332791.html
В Москве открываются фитнес-клубы, детские сады, рестораны и кафе
В Москве возобновляет работу спортивная индустрия, открываются фитнес-клубы и бассейны. Москвичам теперь разрешается заниматься спортом на уличных тренажерах,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573306022_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_a27af1bfd24bedb5cc16f2458017a742.jpg
https://ria.ru/20200622/1573324034.html
https://ria.ru/20200622/1573322485.html
https://ria.ru/20200622/1573331420.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573306022_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_a27af1bfd24bedb5cc16f2458017a742.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573306022_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_76813fe6cafae209b5cfe919d50e61cb.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573306022_241:0:2289:2048_1400x0_80_0_0_109c1ea3cdfb341e8e2012cfbff1cc17.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, москва, общество

В Москве открываются фитнес-клубы, детские сады, рестораны и кафе

00:18 23.06.2020 (обновлено: 09:12 23.06.2020)
0
© РИА Новости / Алексей МайшевВид на Исторический музей и Кремль с крыши отеля The Ritz-Carlton в Москве
Вид на Исторический музей и Кремль с крыши отеля The Ritz-Carlton в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Вид на Исторический музей и Кремль с крыши отеля The Ritz-Carlton в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Москве возобновляет работу спортивная индустрия, открываются фитнес-клубы и бассейны. Москвичам теперь разрешается заниматься спортом на уличных тренажерах, сидеть в беседках и на скамейках в парках, проводить торжественные бракосочетания. Также к обычному режиму возвращаются детские сады и учреждения соцзащиты, а рестораны и кафе открывают для гостей свои стационарные помещения.
Ранее мэр Сергей Собянин объявил график поэтапного смягчения ограничений в столице. Девятого июня отменили режим пропусков и самоизоляции, москвичи получили возможность свободно перемещаться по городу, открылись парикмахерские, салоны красоты и ряд других предприятий, в полном объеме заработал каршеринг, а театры и цирки возобновили репетиции. С 16 июня принимают посетителей музеи, выставочные залы, зоопарки и летние веранды кафе и ресторанов, а также стоматологические клиники.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
Со вторника стартует новый этап снятия ограничений.

Рестораны и кафе

Рестораны и кафе могут возобновить прием посетителей в стационарных заведениях. Неделей ранее, с 16 июня, им разрешили открыть летние веранды.
Основным условием работы остается обязательное соблюдение мер безопасности и требований Роспотребнадзора: проведение уборок с дезинфицирующими средствами, обработка контактных поверхностей, наличие средств дезинфекции и средств индивидуальной защиты, контроль измерения температуры сотрудников и посетителей, соблюдение дистанции — столы должны быть установлены на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.
Мэр Москвы Сергей Собянин
Вчера, 18:51Распространение нового коронавируса
Собянин оценил возможность открытия кинотеатров в Москве
Как сообщал мэр Москвы, с момента возобновления работы ресторанов и кафе их количество достигло уже 65% своего объема до пандемии. Он выразил уверенность, что за ближайший месяц общепит в столице практически полностью восстановится.

Фитнес-индустрия

Также со вторника для москвичей открываются фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы.
Для них прописаны санитарно-эпидемиологические требования, которые должны обязательно соблюдаться для защиты от коронавируса. Так, обязательна профилактическая дезинфекция помещений и строгий контроль за системой вентиляции. Кроме того, среди требований — наличие средств дезинфекции и средств индивидуальной защиты, контроль измерения температуры сотрудников и посетителей.
Помимо этого, соблюдение социального дистанцирования должно быть организовано во всех залах, а также при расстановке тренажеров и на групповых занятиях в бассейнах. Спортивный инвентарь, скамейки, лежаки нужно дезинфицировать не реже одного раза за два часа.
Мэр Москвы Сергей Собянин
Вчера, 18:26Распространение нового коронавируса
Собянин отметил снижение числа госпитализаций пациентов с COVID-19
Также со вторника москвичи могут вновь использовать элементы городской инфраструктуры в общественных пространствах и парках — детские площадки, уличные тренажеры, лавочки и беседки.

Торжественные бракосочетания

Как ранее сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, с 23 июня столичные отделы загс и Дворцы бракосочетания возобновляют проведение торжественных церемоний заключения брака.
Ранее регистрация проходила только в неторжественной обстановке без присутствия гостей и фотографов. В этот период поженились более пяти тысяч пар. Около 30% молодоженов перенесли свадьбы на более поздний срок.
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Вчера, 22:41Распространение нового коронавируса
В Москве умерли 26 пациентов с коронавирусом
После проведения каждой церемонии заключения брака в торжественном зале будет проходить санитарная обработка и проветривание помещений. Также, по словам Раковой, с 26 июня планируется возобновление проведения бракосочетаний на необычных площадках столицы. Там будут действовать те же правила санитарной безопасности, что и в традиционных загсах.

Детские сады

В то же время в обычный режим работы возвращаются детские сады, включая негосударственные учреждения и учреждения социальной защиты населения. В них будут строго соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования, чтобы исключить возможность распространения вирусной инфекции.
В период пандемии в детсадах создавали специальные дежурные группы — до 12 человек, куда можно было приводить детей.

Туризм

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, согласно распоряжению мэра, также возобновляется в Москве с 23 июня. Однако организация экскурсий по столице пока еще будет невозможна.
Кроме того, восстанавливается пассажирская навигация по Москве-реке.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей СобянинМоскваОбщество
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала