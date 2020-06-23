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Лукашенко попросил оппозицию не занижать его рейтинг
Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил представителей оппозиции не оскорблять его и не занижать рейтинг среди населения республики на фоне грядущих... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T00:01
александр лукашенко
белоруссия
брест
в мире
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https://ria.ru/20200622/1573305459.html
Думаю усатый прав. Ему и дёргаться не надо, большинство за него. А жаль что и в Белоруссии и в России нет политиков сопоставимых с действующими Президентами. Это ненормально.
24
Лукаш..не стоит таких обращений к продажной оппозиции, вот Вова не называет по имени "оленевода" Овального, того это коробит и бесит)!!!
13
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белоруссия
брест
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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александр лукашенко, белоруссия, брест, в мире

Лукашенко попросил оппозицию не занижать его рейтинг

00:01 23.06.2020
2222
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 22 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил представителей оппозиции не оскорблять его и не занижать рейтинг среди населения республики на фоне грядущих выборов.
Лукашенко в понедельник посетил Брест, где встретился с местной оппозицией. Соответствующий видеофрагмент разместил Telegram-канал "Пул первого".
"Если у вас есть какие-то проблемы, вы их излагайте. Послушайте, кроме меня их никто не решит, и (кроме) той власти, которая сегодня есть. Это вы "Саша 3%" уже написали на майках. Но вы хоть верите, что у действующего президента три процента (рейтинг среди белорусов)? Да вот в этой альтернативной компании (показал рукой на стоящих рядом) я и то больше трех наберу. Поэтому не надо нас дергать. И никогда не оскорбляйте", - заявил Лукашенко.
"Вусаты таракан" (усатый таракан), еще чего-то. Я еще пока действующий президент, ни в одной стране не позволено оскорблять людей. Я ведь никого из вас не оскорбил лично", - добавил глава государства.
В Белоруссии 9 августа пройдут президентские выборы, Лукашенко баллотируется на шестой срок.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Обсудить 5
Александр ЛукашенкоБелоруссияБрестВ мире
Популярные комментарии
Думаю усатый прав. Ему и дёргаться не надо, большинство за него. А жаль что и в Белоруссии и в России нет политиков сопоставимых с действующими Президентами. Это ненормально.
23 июня, 00:20
валера удовиченко
1121307
Лукаш..не стоит таких обращений к продажной оппозиции, вот Вова не называет по имени "оленевода" Овального, того это коробит и бесит)!!!
23 июня, 00:38
Daktaras NE mokslai
211036
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