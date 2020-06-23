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Парад кораблей в Москве. Прямая трансляция
С 23 июня в российской столице снимают очередной ряд введенных из-за пандемии ограничений. В частности, по Москве-реке возобновится пассажирская навигация. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:32
москва
общество
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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LIVE: Возобновление пассажирской навигации по Москве-реке. Парад судов
LIVE: Возобновление пассажирской навигации по Москве-реке. Парад судов
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7 495 645-6601 
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видео, москва, общество
Парад кораблей в Москве. Прямая трансляция
С 23 июня в российской столице снимают очередной ряд введенных из-за пандемии ограничений. В частности, по Москве-реке возобновится пассажирская навигация.
2020-06-23T10:30
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Парад кораблей в Москве. Прямая трансляция

10:30 23.06.2020 (обновлено: 10:32 23.06.2020)
3396
С 23 июня в российской столице снимают очередной ряд введенных из-за пандемии ограничений. В частности, по Москве-реке возобновится пассажирская навигация.
В связи с этим в городе проходит парад судов, в нем принимают участие около 40 кораблей. Ожидается, что колонна пройдет мимо главных достопримечательностей Москвы — Кремля, храма Христа Спасителя, парка "Зарядье", Парка Горького, памятника Петру I, здания МГУ, стадиона "Лужники".
Посмотреть на парад можно с Дербеневской, Раушской, Фрунзенской набережных, а также со столичных мостов. При этом московские власти ранее напомнили, что зрителям по-прежнему нужно будет соблюдать социальную дистанцию, использовать маски и перчатки.
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