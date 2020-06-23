Парад кораблей в Москве. Прямая трансляция

С 23 июня в российской столице снимают очередной ряд введенных из-за пандемии ограничений. В частности, по Москве-реке возобновится пассажирская навигация.

В связи с этим в городе проходит парад судов, в нем принимают участие около 40 кораблей. Ожидается, что колонна пройдет мимо главных достопримечательностей Москвы — Кремля, храма Христа Спасителя, парка "Зарядье", Парка Горького, памятника Петру I, здания МГУ, стадиона "Лужники".