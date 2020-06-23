Газовый кризис: CША ждет резкое сокращение производства СПГ

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Из-за рекордного обрушения нефтедобычи с проблемами столкнется и американская газовая отрасль. Число буровых установок уже упало до минимума. К началу пандемии рынок подошел с перепроизводством и переполненными европейскими хранилищами. В апреле клиенты начали отказываться от поставок — заокеанский СПГ стал слишком дорогим. По прогнозу аналитиков, в следующие два года добыча голубого топлива сократится на 20 процентов.

Амбициозные планы

Из-за низких цен производство нефти в США упало с пиковых 13,1 до 11,1 миллиона баррелей в день. Июньский отчет Управления энергетической информации США (EIA) предрекает дальнейшее снижение.

По прогнозу EIA, в мае нефтедобыча в семи наиболее продуктивных сланцевых бассейнах США — Пермском, Игл-Фордском, Баккенском, Ниобромском, Анадаркском, Аппалачинском и Хейнсвилльском — уменьшится до 7,632 миллиона баррелей в сутки. В частности, в Пермском бассейне, на который приходится более половины всей сланцевой отрасли, — до 4,5 миллиона, на Игл-Форд — до 1,3 миллиона. К концу года именно США внесут наибольший вклад в сокращение мировых поставок нефти, говорится в отчете EIA.

На газовом рынке ситуация не лучше. Падение котировок привело к закрытию буровых установок на газовых месторождениях — сейчас их действует вдвое меньше, чем в начале 2019-го.

В прошлом году США экспортировали больше природного газа, чем импортировали, нетто-экспорт составил 54,7 миллиарда кубометров — на 20,7 миллиарда больше, чем в 2018-м. По данным Cheniere Energy, крупнейшего производителя СПГ, в первом квартале объем продаж СПГ на мировом рынке достиг 100 миллионов тонн — на десять миллионов больше, чем в 2019-м. Рост обеспечил в основном американский экспорт.

Планы были амбициозными: в 2020-м — 67,2 миллиарда кубометров, в 2021-м — 79,5. Эти показатели озвучило в январе Управление энергетической информации Минэнерго США. Но, судя по всему, ничего этого не будет.

Увеличение предложения на фоне теплой зимы и ограниченного спроса из-за пандемии коронавируса обвалило газовые рынки в Европе и Азии. В мае 2020-го цены в США впервые с 2008-го превысили котировки на ключевых европейских хабах.

Экспорт американского СПГ в Европу стал экономически нецелесообразным. Крупные европейские и азиатские компании отменили контракты на июнь-июль.

Отгрузки с СПГ-заводов в США, по данным Bloomberg, в апреле упали почти на 30 процентов. К маю экспорт сократился более чем на треть — в том числе из-за ограничений по коронавирусу.

"Поскольку ценовые преимущества практически исчезли, отказ от американских поставок был лишь вопросом времени", — констатирует аналитик американского Центра стратегических и международных исследований Никос Цафос.

Дальше — меньше

По мнению экспертов, отказы от заокеанского газа продолжатся как минимум до конца лета — фьючерсные цены в США превышают европейские вплоть до сентября. По данным Refinitiv Energy, поставки на экспортные заводы СПГ уже упали с рекордных 26,9 миллиарда кубометров в день в конце марта до шестимесячного минимума в 15,8 миллиарда.

Шесть американских СПГ-заводов, работавших на пределе возможностей в январе-апреле, в мае снизили загрузку до 65 процентов своей мощности. Уже к концу июня дойдет до 50 процентов и даже больше, говорится в июньском обзоре Platts Analytics.