Рассредоточься. Ученые назвали самую эффективную защиту от коронавируса

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Дефицит масок в начале пандемии привел к сильнейшей вспышке COVID-19 в Дефицит масок в начале пандемии привел к сильнейшей вспышке COVID-19 в США , полагают ученые. Эти средства защиты снижают риск подхватить вирус в несколько раз. О том, достаточно ли их, — в материале РИА Новости.

Опасный аэрозоль

С сегодняшнего дня в Москве отменили большую часть ограничений, введенных из-за пандемии. Можно свободно гулять, посещать спортзалы, офисы, ездить на общественном транспорте. Тем не менее многие считают: рано расслабляться. Толпы на улицах и в местах отдыха угрожают новой вспышкой эпидемии. А вакцины и лекарства прямого действия еще нет.

Власти большинства стран, ослабляя карантинные меры, основываются на научных рекомендациях. Из них главное — обязательные маски и дистанцирование.

При дыхании, во время разговора мы выделяем микрочастицы. Самые крупные оседают на окружающих предметах и одежде — на любой поверхности. Мелкие и особенно аэрозольные, менее пяти микрометров, быстро испаряются, и их содержимое ветер разносит на большие расстояния. Инфекция распространяется двумя основными способами: контактным, через поверхности, и воздушным — при дыхании.

пишут в журнале Science. Эксперты предупреждают, что этот способ заражения нельзя недооценивать. При кашле крупные капли отлетают на шесть метров, порождая субмикрометровые частицы. В помещениях они висят часами, скапливаются и с потоками воздуха перемещаются. Аэрозоль опасен тем, что проникает глубоко в дыхательные пути и приносит туда вирус. Отсюда тяжелые воспаления легких, сопровождающие COVID-19,в журнале Science. Эксперты предупреждают, что этот способ заражения нельзя недооценивать. При кашле крупные капли отлетают на шесть метров, порождая субмикрометровые частицы. В помещениях они висят часами, скапливаются и с потоками воздуха перемещаются.

Ветер может разносить аэрозоль от бессимптомного носителя SARS-CoV-2 очень далеко. Конечно, концентрация вируса на улице снижается, кроме того, он гибнет от ультрафиолетового излучения Солнца, многое зависит от температуры и влажности. С другой стороны, капли от выдоха прикрепляются к частицам, загрязняющим атмосферу, и распространяются еще дальше. Есть информация, что люди в мегаполисах с особо грязным воздухом сильнее болеют COVID-19. Но это все в теории — экспериментальных работ очень мало.

Основываясь на косвенных данных, ученые утверждают, что дистанции в два метра явно недостаточно. Эту норму эпидемиологи утвердили в 1930-е годы для частиц размером порядка ста микрометров. Теперь известно, что есть и гораздо мельче. Определить безопасное расстояние сложно. Ученые предлагают держаться от людей с неизвестным статусом на таком удалении, как если бы они курили и табачный дым был не ощутим.

© V. ALTOUNIAN/SCIENCE Маска снижает заражение по воздуху © V. ALTOUNIAN/SCIENCE

"Всегда быть в маске — судьба моя"

Дистанцирование, впрочем, не отменяет маску. В странах, где сразу ввели всеобщий масочный режим — Япония , Юная Корея, Сингапур Гонконг — очень низкий уровень заболеваемости. Например, в 24-миллионном Тайване на 21 мая всего семь погибших. Для сравнения, в Нью-Йорке со сходной численностью населения — 24 тысячи. Эту "поразительную разницу" ученые объясняют в том числе дефицитом масок.

выяснили ученые из Без медицинской повязки шансы заразиться — примерно 17 процентов, с ней — всего три. Этоученые из Канады Ливана при поддержке ВОЗ . Они проанализировали 172 исследования из 16 стран, правда, степень достоверности этого результата низкая.

Прозрачный экран, защищающий глаза, или перегородка тоже довольно эффективны: шансы подхватить вирус падают с 16 процентов до пяти. Самое действенное — дистанцирование (12 против двух).