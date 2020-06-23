Пандемия помогла Украине во внешней торговле

На днях стали доступны данные украинской таможенной статистики о внешнеторговом товарообороте за первые пять месяцев текущего года.

И они оказались довольно обнадеживающими. Разумеется, товарооборот в сравнении с январем — маем 2019 года упал на десять процентов — с 44,3 до 39,9 миллиарда долларов. Но в условиях "коронакризиса" падение торговли между странами мира — явление повсеместное.

Важнее, что при этом экспорт сократился с 21 до 19,6 миллиарда долларов, или на 6,6%, а импорт — с 23,3 до 20,3 миллиарда, или на 13%.

Таким образом, сальдо внешней торговли товарами хоть и осталось традиционно отрицательным, но сократилось с 2,3 до 0,7 миллиарда долларов.

Основными причинами такого промежуточного успеха стали:

— во-первых, обвалившиеся цены на углеводороды и другие энергоносители;

— во-вторых, как это ни странно, примитивизация товарного экспорта.

С первым обстоятельством все понятно. Суть же второго заключается в том, что как раз по главным позициям украинского экспорта (чисто сырьевым или первичной переработки) цены на мировых рынках по сравнению с прошлым годом либо вообще не просели, либо снизились, но незначительно.

В то же время дальнейшее увеличение зависимости украинской экономики от экспорта мизерного по размерам списка продукции с низкой добавленной стоимостью делает ее очень уязвимой: в вопросе баланса во внешней торговле — от мировых цен на продукцию из этого короткого перечня, а в более широком смысле — от сокращения рабочих мест и "скукоживания" экономики, которые являются естественными спутниками примитивизации производства.

С основными статьями экономии на импорте все более-менее понятно. Украина за пять месяцев этого года в сравнении с тем же периодом прошлого сократила расходы на импорт:

— нефтепродуктов на 652 миллиона долларов, или на 32%, — в связи с их резким удешевлением;

— "европейского" природного газа лишь на 22 миллиона долларов, или на три процента, — в его закупках пока благоволит ценовая конъюнктура;

— угля на 461 миллион долларов, или на 36%, — в связи с удешевлением угля и одновременно резким спадом в собственной металлургической промышленности;

— тракторов на 79 миллионов долларов, или 30%, — видимо, в связи с тем, что аграрии не склонны рисковать в сложившихся условиях.

Отдельно стоит сказать, что импорт легковых автомобилей сократился лишь на 220 миллионов долларов, или на 15%. Но с учетом того, что в начале прошлого года на Украине проходила кампания по легализации ранее ввезенных незаконно автомобилей, реальный импорт легковых автомобилей даже подрос — вопреки "коронакризису" и карантинным ограничениям. Как подросли и закупки мобильных телефонов: на 56 миллионов долларов, или 17%. Похоже, народ еще не осознал всей масштабности наступающего кризиса. Вырос, конечно, и импорт лекарств на 47 миллионов, или на девять процентов, — и тут причина куда более объективна.

Но факт состоит в том, что, даже несмотря на изумительную для энергозависимой страны конъюнктуру цен на углеводороды и другие энергоносители (общий импорт товаров из России упал на 40%, или на 1,25 миллиарда долларов), выйти хотя бы в ноль во внешней торговле ей все равно не удалось.

Объем же экспорта топ-10 главных экспортных товарных позиций Украины в сравнении с январем — маем прошлого года даже немного подрос — с 9,56 до 9,62 миллиарда долларов. Соответственно, в еще большей степени выросла доля этих десяти товаров в экспорте — с 45,6% до 49,2%. Причем речь идет именно о позициях (кукуруза, подсолнечное масло и так далее), а не о группах товаров.

Искать в этой десятке товары с хотя бы относительно высокой добавленной стоимостью, разумеется, бессмысленно. Первый товар, который можно отнести к таковым, находится на скромном 20-м месте — и это всего лишь части к железнодорожным локомотивам, а не, скажем, локомотивы целиком. Их за пять месяцев было отправлено на экспорт на 164 миллиона долларов. Для понимания масштабов: от первой по объемам экспорта машиностроительной позиции Украина получила денег в 17,5 раза меньше, чем от экспорта кукурузы. Кстати, львиная доля поставок этих самых частей локомотивов (41%) пришлась на "страну-агрессора".

Тут нужно напомнить, что еще в 2013 году машиностроительный экспорт Украины за год составил 10,3 миллиарда долларов (раньше, разумеется, было еще больше), за пять месяцев 2020 года — менее 1,8 миллиарда. И это притом, что тогда экспорт состоял из турбореактивных и турбовентиляторных двигателей, готовых локомотивов и тому подобного, а теперь из запчастей к локомотивам и электрических водонагревателей. По размерам добавленной стоимости эти виды продукции сравнить сложно.

Если же взглянуть на структуру экспорта по группам, то выяснится, что украинский экспорт всего по пяти товарным группам — зерно, растительное масло, черные металлы, железная руда и остатки и отходы пищевой промышленности (в основном это подсолнечный шрот) — составил 12,2 миллиарда долларов, или почти 63% всего экспорта.

Факт, что все указанные группы — это либо чистое сырье, либо продукт первичной переработки, очевиден.

Но так сложилось, что мировые цены на зерно в нынешнем году находятся примерно на уровне прошлого года. Подсолнечное масло и шрот на фоне истощения запасов в Европе , торговой войны между Китаем США , а также неясных перспектив будущего урожая по сравнению с прошлым годом даже несколько подорожали. Но нужно не забывать, что по всем аграрным товарным группам Украина сейчас ударными темпами вывозит плоды прошлогоднего рекордного урожая, рискуя попасть на менее удачный урожай в нынешнем году. Кстати, многие страны ввиду пандемии и погружения всего мира в глубокий кризис стараются экспорт ключевых продовольственных товаров, наоборот, сдерживать, ибо угроза голода объявлена реальной даже на уровне ООН

Цены на железную руду в текущем году несколько ниже, чем в начале прошлого года, но выше, чем во втором полугодии, и уверенно идут вверх с апреля в связи с существенным сокращением добычи в Бразилии (из-за пандемии) и начавшимся восстановлением промышленности в Китае. С некоторой задержкой вверх пошли и ранее обвалившиеся цены на черные металлы. В итоге Украина в нынешнем году сократила выплавку и экспорт черных металлов — причем почти на 20%, или на 0,8 миллиарда долларов. Но одновременно это привело и к сокращению импорта угля и кокса, которые необходимы для выплавки металла, почти на 0,6 миллиарда. То есть с точки зрения экспорта-импорта потери оказались совсем небольшими, к тому же частично были замещены увеличением экспорта железной руды. Но в более широком смысле все это оборачивается сокращением производства металла, а значит, добавленной стоимости, рабочих мест, отчислений налогов и социальных взносов и так далее.

Это не говоря о том, что конъюнктура цен и на железную руду, и на металл в условиях всеобщего спада в любой момент может измениться в неблагоприятную сторону.