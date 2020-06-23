https://ria.ru/20200623/1573325193.html
В Великобритании на видео попали белки, устроившие обед на веранде дома
На британском острове Уайт на видео попали белки, устроившие обед на веранде дома, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T02:17
2020-06-23T02:17
туризм
туризм
белки
новости - туризм
остров уайт
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156167/56/1561675652_0:166:3065:1890_1400x0_80_0_0_517cb3cc15f9481f637e8e7b97d98681.jpg
https://ria.ru/20200602/1572129611.html
остров уайт
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156167/56/1561675652_0:166:3065:1890_1400x0_80_0_0_517cb3cc15f9481f637e8e7b97d98681.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156167/56/1561675652_336:0:3065:2047_1400x0_80_0_0_9034c162b8dc954bcb8a34a22af2bafd.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156167/56/1561675652_706:0:2753:2047_1400x0_80_0_0_0dc51bb2c4cd8473b82aa974ff2e5fa2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, белки, новости - туризм, остров уайт, великобритания
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости.
На британском острове Уайт на видео попали белки, устроившие обед на веранде дома, сообщает
Daily Mail.
Местные жители Эрик и Има Ван Дам решили пообедать на веранде. К трапезе присоединились девять белок. Пара решила их не прогонять, а снять животных на видео.
Как сообщили супруги, на следующее утро на завтрак на веранду их дома пришли уже 12 зверьков.
Также Эрик рассказал, что раньше белок подкармливали туристы из расположенного неподалеку лагеря. В период пандемии он опустел, и животные нашли себе другую "столовую". Чтобы кормить их, пара купила четырнадцатикилограммовый мешок семечек.
"Они милые и смелые, — говорит Эрик. – И встречают нас каждый раз, когда мы выходим на улицу".