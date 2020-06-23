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В Великобритании на видео попали белки, устроившие обед на веранде дома
На британском острове Уайт на видео попали белки, устроившие обед на веранде дома, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T02:17
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туризм
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новости - туризм
остров уайт
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, белки, новости - туризм, остров уайт, великобритания

В Великобритании на видео попали белки, устроившие обед на веранде дома

02:17 23.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкБелка в Нескучном саду в Москве
Белка в Нескучном саду в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. На британском острове Уайт на видео попали белки, устроившие обед на веранде дома, сообщает Daily Mail.
Местные жители Эрик и Има Ван Дам решили пообедать на веранде. К трапезе присоединились девять белок. Пара решила их не прогонять, а снять животных на видео.
Как сообщили супруги, на следующее утро на завтрак на веранду их дома пришли уже 12 зверьков.
Также Эрик рассказал, что раньше белок подкармливали туристы из расположенного неподалеку лагеря. В период пандемии он опустел, и животные нашли себе другую "столовую". Чтобы кормить их, пара купила четырнадцатикилограммовый мешок семечек.
"Они милые и смелые, — говорит Эрик. – И встречают нас каждый раз, когда мы выходим на улицу".
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