На языке новых медиа: как создавались #СтраницыПобеды

О том, как создавался документальный соцмедиа-проект #СтраницыПобеды и как говорить об истории Великой Отечественной войны на языке молодого поколения, в интервью РИА Новости рассказал автор идеи проекта, заместитель главного редактора RT Кирилл Карнович-Валуа.

— Как бы Вы описали проект #СтраницыПобеды? На кого он рассчитан? Как долго шла работа?

— 75-летие Победы – знаковая дата. Живых свидетелей Победы, увы, остается все меньше. #СтраницыПобеды – это проект-посвящение, созданный молодыми и для молодых на пяти соцмедиа-платформах. Мы размышляли над тем, что значит наследие Великой Отечественной войны для нынешних школьников и студентов, для нас самих и наших ровесников – людей поколения 80-х и 90-х. Так родилась идея создать масштабный проект в социальных сетях на языке новых медиа. Подготовка к запуску шла почти полтора года. Мы хотели использовать современные форматы – цифровое искусство, динамичный сторителлинг и интерактивный контент. А с их помощью дать возможность выразить свои мысли о войне молодым людям, которые будут хранить и передавать дальше историю Победы и то, какой страшной ценой она далась. Чтобы вовлечь зрителей, использовали инновационные форматы. Это и VR-анимация, и AR-приложение, и CG-серия с архивными фотографиями, и LIVE-реконструкция в Twitter, и подкасты, и много других форм.

— #СтраницыПобеды объединяют несколько по сути самостоятельных проектов. Какие форматы получили наибольший отклик у аудитории?

— Каждая платформа стала самостоятельным медиа – со своим уникальным контентом. В Twitter мы в режиме реального времени создали детальную реконструкцию событий последних месяцев войны. В VK была серия авторских подкастов с уникальным музыкальным сопровождением. На YouTube – документальный фильм-путешествие и истории ветеранов, оставивших надписи на стенах Рейхстага в мае 1945 года. Instagram был посвящен фронтовым письмам. А Facebook стал арт-платформой, где молодые художники со всего мира создавали творческий трибьют Победе. Хорошо восприняты интерактивные истории – потрясающее эссе профессора Школы Дизайна РАНХиГС Сергея Серова, в котором дается экскурс в историю советского плаката времен войны. Трогательная и лиричная серия "Живые Кадры" от талантливого CG-художника Алексея Захарова, который "оживил" архивные фотографии и сделал видео-зарисовки. Подкасты нашего продюсера Ани Федоровой и музыканта Максима Макарычева, в которых они говорили о значении Великой Отечественной для молодого поколения. Среди гостей были журналист Владимир Молчанов, композитор Петр Налич, историк моды Меган Виртонен. Подкаст вошел в ТОП-25 лучших шоу на платформе Apple Podcasts в России. Но самой популярной серией работ стало "Бесконечное Письмо" в Instagram Stories.

— Большая роль в проекте отведена письмам с фронта и личным историям…

— Мы работали, возможно, с самым крупным в стране сборником "Письма с Фронта", который объединяет семейные письма времен войны. Более чем за пять лет составителю Татьяне Василевской удалось собрать несколько тысяч фронтовых писем. Присылали их со всей России. У нас родилась идея создать "Бесконечное Письмо" из пронзительных строк и опубликовать его в Instagram Stories. Мы предложили Школе Дизайна РАНХиГС поучаствовать в этом эксперименте и сделать художественное оформление к письмам. В проекте приняли участие преподаватели, студенты, а также известные художники Михаил Соркин и Петр Банков. Получилось более 500 иллюстраций в совершенно разных техниках: от коллажа до портретной иллюстрации. Довершает атмосферу "Бесконечного Письма" фантастическая музыка композитора Максима Макарычева из группы On-The-Go. Непрерывный музыкальный трек длится в Stories в общей сложности около четырех часов. Вместе с музыкой и рисунками фразы из писем создают яркие образы. Как люди любили, скучали по дому, тревожились за родных, как хотели жить и шли на смерть.

— Расскажите про #ШрифтПобеды. Как пришла идея "оживить" победные надписи советских солдат на Рейхстаге?

— Осенью 2018 года мы с нашим арт-директором Ревазом Тодуа обнаружили большой архив фотографий Рейхстага, на котором советские солдаты оставляли победные надписи в мае 1945 года. Ревазу пришла мысль – а почему бы не собрать из этих надписей шрифт, где каждый символ хранит почерк солдат, дошедших до Берлина. Началась кропотливая работа длиною в несколько месяцев. Прежде чем приступить к дизайну, мы отсмотрели сотни фотографий с надписями, отобрали сотни рукописных букв. Создавать шрифт помогла студия Contrast Foundry. Так появился шрифт "Май", который включает порядка 500 символов. Удалось добиться даже эффекта шероховатости – так мы сохранили экспрессию и живость оригинальных надписей.

Шрифт "Май" стал одним из ключевых элементов проекта, его скачали тысячи людей, он был использован в спецпроектах Еврейского музея и центра толерантности. А к 9 мая мы выпустили специальное приложение дополненной реальности . С его помощью можно поместить надписи, написанные шрифтом "Май", на любую стену.

— В проекте приняли участие ученики одной из московских школ и студенты. Как они воспринимают события Великой Отечественной войны?

— В прошлом году мы отвезли группу старшеклассников в мемориальный музей "Аушвиц-Биркенау". Ребята в один голос говорили, как глубоко их тронула эта поездка и как они потрясены ужасами, которые происходили в концлагерях. Свои впечатления они выразили в VR-анимации – в фильме "Уроки Аушвица". Это новое поколение, и нам было важно понять, как они осмыслят этот опыт.

Молодые дизайнеры, которые создавали иллюстрации к письмам для "Бесконечного письма", глубоко погрузились в историю, читали хронику и воспоминания... Многие признавались, что это были тяжелые, но нужные переживания. Поэтому их работы получились такими искренними. Главный вывод, который сделали ребята, – война никогда не должна повториться. А для этого нужно чтить и помнить историю.

— Ваша команда уже создала в соцсетях два исторических проекта – #1917LIVE о революции 1917 года и #Romanovs100, посвященный семье Романовых. Что нового удалось сделать в рамках #СтраницПобеды?

— Нам удалось опробовать сразу несколько новых форматов. Один из моих любимых контент-экспериментов – постер-поэма "Четыре строчки про войну" . Легендарный российский дизайнер Петр Банков сделал серию из 12 плакатов с портретными иллюстрациями, вдохновившись стихами поэта Константина Симонова и знаменитыми песнями военного времени.

Новым опытом стал документальный YouTube-сериал "#АзбукаПобеды: От Бреста до Рейхстага", снятый совместно со студией Plasticine.

Проект #CтраницыПобеды стал самым масштабным и в плане звукового оформления. Музыкальное сопровождение писали три композитора - Максим Макарычев из группы On-The-Go, продюсер нашей команды Эльдар Саламов и Петр Термен - правнук изобретателя терменвокса Льва Термена. Наверное, самый смелый эксперимент связан с музыкой Петра. К фильму "Уроки Аушвица" он написал щемящую и пронзительную композицию, исполненную на старейшем электронном инструменте – терменвоксе. Фильм снят вместе с режиссером Денисом Семеновым и студией Phygitalism с помощью технологии объемной съемки. За этот фильм мы получили три награды соцмедиа-премии Shorty Awards и два "интернет-Оскара" Webby Awards.

— Какие дальше планы – выйти в "оффлайн" или готовите новые проекты?

— Ко Дню памяти и скорби мы подготовили новую и очень важную страницу проекта. Она объединяет более 200 семейных историй, присланных в Instagram главного редактора RT Маргариты Симоньян. Это рассказы о тех, кто сражался за мир и за наше будущее. Реальные истории ветеранов, рассказанные их родными. Проект так и назвали – #ИсторииПобеды . Помимо фотографий из семейных архивов, мы использовали лаконичные, но образные эскизы Петра Банкова, которые он сделал, работая над #СтраницамиПобеды.

Мы надеемся, что, когда снимут ограничения из-за эпидемии коронавируса, удастся провести выставку "Бесконечное письмо" в парках Москвы. В каждом парке будет уникальная экспозиция. При этом выставка будет интерактивной – наше AR-приложение "оживит" некоторые иллюстрации на экранах смартфонов.