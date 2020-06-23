https://ria.ru/20200623/1573320136.html
В США полицейские спасли ястреба, застрявшего в бампере пикапа
В США полицейские спасли ястреба, застрявшего в переднем бампере пикапа, сообщает UPI. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T01:04
2020-06-23T01:04
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, нью-йорк (штат), сша