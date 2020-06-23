В США полицейские спасли ястреба, застрявшего в бампере пикапа

Дежурные полицейские Шванер и Лик обнаружили птицу, когда готовились приступить к патрулированию улиц. Она не могла выбраться из припаркованного грузовика.

Офицеры осторожно извлекли хищника из машины и доставили в участок. Приехавшие по их звонку добровольцы общества по защите дикой природы отвезди птицу в ветеринарную клинику. Там ее лечат от травм.