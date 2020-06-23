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В США полицейские спасли ястреба, застрявшего в бампере пикапа
В США полицейские спасли ястреба, застрявшего в переднем бампере пикапа, сообщает UPI. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T01:04
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353
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В США полицейские спасли ястреба, застрявшего в бампере пикапа

01:04 23.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевЖители Санкт-Петербурга спасли краснокнижного ястреба
Жители Санкт-Петербурга спасли краснокнижного ястреба
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. В США полицейские спасли ястреба, застрявшего в переднем бампере пикапа, сообщает UPI.
Дежурные полицейские Шванер и Лик обнаружили птицу, когда готовились приступить к патрулированию улиц. Она не могла выбраться из припаркованного грузовика.
Офицеры осторожно извлекли хищника из машины и доставили в участок. Приехавшие по их звонку добровольцы общества по защите дикой природы отвезди птицу в ветеринарную клинику. Там ее лечат от травм.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмНью-Йорк (штат)США
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