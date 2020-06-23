https://ria.ru/20200623/1573318844.html
Queen выложила в Сеть видео своих последних гастролей
Группа Queen на своем YouTube-канале разместила новое видео с самыми яркими моментами своих последних выступлений. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T06:45
2020-06-23T06:46
культура
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
queen
дания
лондон
япония
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, шоу-бизнес, queen, дания, лондон, япония
МОСКВА, 23 июня – РИА Новости. Группа Queen на своем YouTube-канале разместила новое видео с самыми яркими моментами своих последних выступлений.
Тур "Рапсодия" должен был завершиться в эти выходные на стадионе O2 в Лондоне, но этого не произошло из-за пандемии коронавируса.
В результате было принято решение выложить часовой ролик с последними выступлениями группы на разных площадках и фестивалях в Лиссабоне, Рио-де-Жанейро, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Техасе, Австралии, Японии и Великобритании.
"Queen и Адам Ламберт доказывают, что даже в эти непростые времена на карантине шоу все равно может продолжаться, несмотря на перенос тура "Рапсодия", — говорится в описании к видео.
Группа также объявила
новые даты тура. Гастроли стартуют 23 мая 2021 года в Испании и завершатся 7 июля в Мадриде. Запланированы также концерты в Германии, Дании, Франции, Голландии и Великобритании.