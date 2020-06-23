Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200623/1573318844.html
Queen выложила в Сеть видео своих последних гастролей
Группа Queen на своем YouTube-канале разместила новое видео с самыми яркими моментами своих последних выступлений. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T06:46
культура
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
queen
дания
лондон
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/69146/69/691466988_0:0:3263:1836_1400x0_80_0_0_86e5857b1761ad97ab155ed0c936525e.jpg
https://ria.ru/20200609/1572677053.html
дания
лондон
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/69146/69/691466988_0:0:3263:1836_1400x0_80_0_0_86e5857b1761ad97ab155ed0c936525e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/69146/69/691466988_598:0:3263:1999_1400x0_80_0_0_921c6086fd91c8a6eb22c54366a7e9e8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/69146/69/691466988_1080:0:3079:1999_1400x0_80_0_0_411a50b88fae6efd7a97a66de7377112.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, новости культуры, шоу-бизнес, queen, дания, лондон, япония

Queen выложила в Сеть видео своих последних гастролей

06:45 23.06.2020 (обновлено: 06:46 23.06.2020)
105
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонцерт гитариста группы Queen Брайана Мэя и Адама Ламберта
Концерт гитариста группы Queen Брайана Мэя и Адама Ламберта
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июня – РИА Новости. Группа Queen на своем YouTube-канале разместила новое видео с самыми яркими моментами своих последних выступлений.
Тур "Рапсодия" должен был завершиться в эти выходные на стадионе O2 в Лондоне, но этого не произошло из-за пандемии коронавируса.
В результате было принято решение выложить часовой ролик с последними выступлениями группы на разных площадках и фестивалях в Лиссабоне, Рио-де-Жанейро, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Техасе, Австралии, Японии и Великобритании.
"Queen и Адам Ламберт доказывают, что даже в эти непростые времена на карантине шоу все равно может продолжаться, несмотря на перенос тура "Рапсодия", — говорится в описании к видео.
Группа также объявила новые даты тура. Гастроли стартуют 23 мая 2021 года в Испании и завершатся 7 июля в Мадриде. Запланированы также концерты в Германии, Дании, Франции, Голландии и Великобритании.
Концерт гитариста группы Queen Брайана Мэя и Адама Ламберта
9 июня, 18:49Культура
Брайан Мэй – величайший гитарист всех времен по версии Total Guitar
000001
КультураМузыкаНовости культурыШоу-бизнесQueenДанияЛондонЯпония
Рекомендуем
Кадр из сериала Очень странные дела
Создатели "Очень странных дел" раскрыли подробности четвертого сезона
Вид на Детройт, штат Мичиган, США
Житель Мичигана дважды выиграл четыре миллиона долларов в лотерею
Сотрудники турецкой полиции на улице в Стамбуле
СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
Развертывание и подготовка к применению боевого лазерного комплекса Пересвет
Эксперт оценил способность лазера "Пересвет" ослеплять спутники
Американский кинорежиссер Джоэл Шумахер
Умер режиссер фильмов о "Бэтмене" Джоэл Шумахер
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Актер из "Универа" прокомментировал развод Асмус и Харламова
Железнодорожный светофор. Архивное фото
Ученые предупредили о риске схода поездов в шести регионах
Детеныш амурского тигра в национальном парке Земля леопарда
В Приморье южнокорейский телеканал снял фильм о тиграх и леопардах
Певица Вера Брежнева
В Сети раскритиковали Веру Брежневу за внешний вид на репетиции
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова рассказала о решении проблемы доступности лекарств в регионах
Жители городского уезда Аксу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР
Эксперт: цель США – не оставлять в покое Синьцзян и Центральную Азию
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Ученый назвал причину долгого угасания эпидемии COVID-19
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова
В Югре продлили режим самоизоляции
Космический корабль Орел
Разработчик раскрыл способности нового российского корабля "Орел"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков заявил о постоянной ротации в российской власти
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:12В Подмосковье от COVID-19 выздоровели 1162 человека за сутки
10:11В Армении число случаев COVID-19 превысило 21 тысячу
10:09Эксперты заявили об опасности постановления о пакте Молотова-Риббентропа
10:08В Липецкой области число случаев COVID-19 приблизилось к 3,5 тысячи
10:05В Самаре провели парад у дома 93-летнего кавалера медалей "За отвагу"
10:04Болтон рассказал о желании Трампа выйти из НАТО
10:04Сербия ожидает поставку первой партии российских танков Т-72Б3
09:56В трех районах Красноярского края отменили режим ЧС из-за паводков
09:53В Псковской области будут дезинфицировать одежду в магазинах
09:51В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны силовиков
09:51"Туполев" разрабатывает беспилотники для Вооруженных сил
09:48В ОП рассказали о регистрации наблюдателей на голосование по Конституции
09:46Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило четыре тысячи
09:46Россия опустилась на 14 место в мире по числу смертей от COVID-19
09:42В России хотят увеличить размер пенсии по старости
09:42Президент Казахстана оценил ситуацию с COVID-19 в стране
09:40В семи районах Сербии ввели режим ЧС из-за разлива рек
09:39В Челябинской области завели дело после массового отключения воды
09:38Болтон рассказал, почему США начали действовать против Венесуэлы
09:35В Москве закроют четыре станции красной ветки метро
Лента новостейМолния