Queen выложила в Сеть видео своих последних гастролей

МОСКВА, 23 июня – РИА Новости. Группа Queen на своем YouTube-канале разместила новое видео с самыми яркими моментами своих последних выступлений.

Тур "Рапсодия" должен был завершиться в эти выходные на стадионе O2 в Лондоне, но этого не произошло из-за пандемии коронавируса.

В результате было принято решение выложить часовой ролик с последними выступлениями группы на разных площадках и фестивалях в Лиссабоне, Рио-де-Жанейро, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Техасе, Австралии, Японии и Великобритании.

"Queen и Адам Ламберт доказывают, что даже в эти непростые времена на карантине шоу все равно может продолжаться, несмотря на перенос тура "Рапсодия", — говорится в описании к видео.