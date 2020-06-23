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https://ria.ru/20200623/1573317017.html
Русалки — новые вампиры. Зачем смотреть сериал "Сирена"
Вампиры и оборотни долго были среди самых популярных сказочных киноперсонажей. Но их уверенно теснят русалки. Один из последних проектов про обитателей глубин — РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:58
культура
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кино и сериалы
игра престолов (сериал)
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573315253_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_176970d7895375d8182372092df2c796.jpg
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РИА Новости
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60
что посмотреть , кино и сериалы, игра престолов (сериал)

Русалки — новые вампиры. Зачем смотреть сериал "Сирена"

08:00 23.06.2020 (обновлено: 09:58 23.06.2020)
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© Предоставлено IVIСериал "Сирена"
Сериал Сирена
© Предоставлено IVI
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Вампиры и оборотни долго были среди самых популярных сказочных киноперсонажей. Но их уверенно теснят русалки. Один из последних проектов про обитателей глубин — сериал "Сирена" о странной девушке Рин, которая оказалась опасной ундиной. Перед выходом финального эпизода исполнительница главной роли Элайн Пауэлл в интервью РИА Новости рассказала, почему превращение в русалку — это совсем не красиво, каково плавать под водой с моноластой и чем ее поразили съемки в "Игре престолов".
— За последнее время сделано несколько проектов про морских жителей — "Форма воды", "Маяк", "Пираты Карибского моря". Почему эта тема так популярна?
— Мне кажется, это неисследованный мифологический сюжет. Да, есть мультфильм "Русалочка" или картина "Всплеск". Но по сравнению с количеством проектов про вампиров, оборотней, зомби это ничто.
© Фото : The Walt Disney CompanyКадр из мультфильма "Русалочка"
Кадр из мультфильма Русалочка
© Фото : The Walt Disney Company
Кадр из мультфильма "Русалочка"
Кроме того, природа всегда привлекала людей, а океаны вообще мало изучены. Прибавьте сюда тайны подводного мира и актуальную сегодня тему глобального потепления. Русалки, можно сказать, — символ, связывающий человека и природу. Им как будто известны некие секреты. Так и получается, что нас на каком-то подсознательном уровне тянет разгадать все эти загадки.
Сериал "Сирена" — это, с одной стороны, оммаж всему тому, что мы знаем о русалках, с другой — попытка посмотреть на этих существ свежим взглядом. Действие перенесено в наши дни, чтобы показать, с какими проблемами сталкиваются жители океанов. И есть элемент научной фантастики.
© Предоставлено IVI

Пауэлл в сериале "Сирена"

Сериал Сирена
1 из 3

Пауэлл в сериале "Сирена"

© Предоставлено IVI
© Предоставлено IVI

Кадр из сериала "Сирена"

Сериал Сирена
2 из 3

Кадр из сериала "Сирена"

© Предоставлено IVI
© Предоставлено IVI

Сцена из сериала "Сирена"

Сериал Сирена
3 из 3

Сцена из сериала "Сирена"

© Предоставлено IVI
1 из 3

Пауэлл в сериале "Сирена"

© Предоставлено IVI
2 из 3

Кадр из сериала "Сирена"

© Предоставлено IVI
3 из 3

Сцена из сериала "Сирена"

© Предоставлено IVI
Например, момент превращения. Это не элегантно и не красиво, а болезненно и грубо — как будто отращиваешь новую кость. Этакая эволюция, происходящая в одну минуту.
На самом деле приходилось не один час проводить у гримера?
— Да, важно было показать физическую трансформацию персонажа, и в первом сезоне на то, чтобы полностью измениться внешне, уходило несколько часов.
© Предоставлено IVIСериал "Сирена"
Сериал Сирена
© Предоставлено IVI
Сериал "Сирена"
Но съемки были длительными — мы не могли тратить столько времени. И наша команда гримеров, удивительных профессионалов, сумела модернизировать необходимый грим и костюмы. В итоге все происходило гораздо быстрее. Еще мы в воде носили моноласты (единую конструкцию, приводимую в движение обеими ногами одновременно. — Прим. ред.) и своего рода спасательный костюм. В общем, плавали как настоящие русалки.
— Вам понравился результат? Водные обитатели получились довольно жуткими.
— Да, очень понравился. Когда ты играешь сцену, то представляешь ее по-своему, в воображении она выглядит определенным образом. Но после применения компьютерной графики все выглядит иначе. Невероятно!
© Предоставлено IVIСериал "Сирена"
Сериал Сирена
© Предоставлено IVI
Сериал "Сирена"
Почти все рассказы о русалках заканчиваются грустно. Как считаете, это необходимо для таких историй?
— Мне кажется, таких легенд очень много, и все зависит от того, о какой идет речь. Ведь мы знаем, что уже древние вавилоняне поклонялись богине, которую отождествляли с русалкой (одна из них — Атаргатис. — Прим. ред.). В те времена верили, что она — воплощение мудрости, дарует силы.
© Предоставлено IVIСериал "Сирена"
Сериал Сирена
© Предоставлено IVI
Сериал "Сирена"
В "Сирене" мы пытаемся объяснить природу русалки, обыгрываем идею, что в ней заложена некая меланхолия от того, что она полюбила человека и потеряла его. Но в то же время у нее широкий кругозор, открытое сердце, готовое понимать и принимать.
В третьем сезоне ваша героиня Рин становится матерью. При этом сирены — дикие хищники. Как вы находили тут баланс?
— Очень хороший вопрос! Сирена в ее подводном мире живет инстинктами: если любишь, значит, защищаешь. А когда она оказывается на суше в человеческом образе, ей приходится столкнуться с новой реальностью, с новыми правилами. Для меня как актрисы это был вызов — играть неожиданные эмоции. Рин рада и счастлива со своим ребенком, но должна его отпустить.
© Предоставлено IVI

Сцена из сериала "Сирена"

Сериал Сирена
1 из 3

Сцена из сериала "Сирена"

© Предоставлено IVI
© Предоставлено IVI

Кадр из сериала "Сирена"

Сериал Сирена
2 из 3

Кадр из сериала "Сирена"

© Предоставлено IVI
© Предоставлено IVIСериал "Сирена"
Сериал Сирена
3 из 3
Сериал "Сирена"
© Предоставлено IVI
1 из 3

Сцена из сериала "Сирена"

© Предоставлено IVI
2 из 3

Кадр из сериала "Сирена"

© Предоставлено IVI
3 из 3
Сериал "Сирена"
© Предоставлено IVI
Я пыталась показать животную природу Рин вместе с ее человеческой сущностью, мать, которая должна быть сильной, несмотря на боль потери. Такое эмоциональное противоречие очень воодушевляет.
Мне понравилось быть в кадре с ребенком. И, кстати, раньше в сериалах не показывали маму-русалку. Это моя любимая сюжетная линия в третьем сезоне.
— Вы также сыграли сирену в фильме "Король Артур". Это совпадение или судьба? И чем отличаются ваши героини в картине и сериале?
— Наверняка это судьба! Думаю, это говорит о том, что я тесно связана с водой. Вселенная пытается намекнуть мне: "Ты принадлежишь водной стихии!" Думаю, в прошлой жизни я была рыбой или чем-то подобным.
© AP Photo / Taylor Jewell/InvisionАктриса Элайн Пауэлл
Актриса Элайн Пауэлл
© AP Photo / Taylor Jewell/Invision
Актриса Элайн Пауэлл
Если серьезно, это абсолютное совпадение. Мне понравилось играть обеих героинь: и злобную прорицательницу в фильме, и сложный персонаж со своими страхами, переживаниями, мечтами — в сериале.
И, кстати, роль в "Короле Артуре" меня хорошо подготовила к "Сирене": я много тренировалась сниматься под водой. Забавно, что создатели сериала не знали про мой "бэкграунд". Только через год после первого сезона им кто-то сказал об этом.
© AP Photo / Joel Ryan/InvisionАктриса Элайн Пауэлл
Актриса Элайн Пауэлл
© AP Photo / Joel Ryan/Invision
Актриса Элайн Пауэлл
— Вы снимались в "Игре престолов". В чем разница работы над этим сериалом (Элайн сыграла актрису театра Изембаро. — Прим. ред.) и "Сиреной"?
— Я была большим фанатом "Игры престолов". Меня поразило, что на съемочной площадке между актерами, как в настоящей семье, сложились теплые отношения. А ведь там сотни статистов, огромный масштаб съемок. Я тогда подумала: хотелось бы так же "пожить" в каком-нибудь шоу.
© HBOАктриса Элайн Пауэлл в сериале "Игра престолов"
Актриса Элайн Пауэлл в сериале Игра Престолов
© HBO
Актриса Элайн Пауэлл в сериале "Игра престолов"
И мне повезло: на площадке "Сирены" мы очень близко подружились с другими ребятами. Провели вместе уже три года, и в ходе бесконечно долгих съемочных сцен я чувствовала только поддержку, заботу и исключительно положительные эмоции. Иногда казалось, что все это — большой летний лагерь.
Со съемочной группой мы проводили время вместе и вне съемок — еще одно сходство "Сирены" с "Игрой престолов". Я горжусь этим и благодарна такому опыту.
Финальный эпизод сериала выходит в онлайн-кинотеатре ivi.
Актриса Ирина Горбачева
3 июня, 08:00Культура
Ирина Горбачева: коммерческое кино испортили глупыми комедиями
300005
Культурачто посмотретьКино и сериалыИгра престолов (сериал)
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