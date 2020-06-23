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Оцифрованная копия "Тайной вечери" дает возможность изучить детали фрески
Лондонская королевская академия художеств и платформа Google Arts & Culturе оцифровали и выложили в Сеть копию "Тайной вечери" Леонардо да Винчи в числе более... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T04:33
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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новости культуры, музеи, леонардо да винчи, google, милан

Оцифрованная копия "Тайной вечери" дает возможность изучить детали фрески

04:33 23.06.2020
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© Giampietrino, Giovanni Antonio BoltraffioКопия фрески "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи
Копия фрески Тайная вечеря Леонардо да Винчи
© Giampietrino, Giovanni Antonio Boltraffio
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Лондонская королевская академия художеств и платформа Google Arts & Culturе оцифровали и выложили в Сеть копию "Тайной вечери" Леонардо да Винчи в числе более 200 объектов из коллекции музея, сообщает Artnet.
Переписал на холсте знаменитую фреску ученик Леонардо Да Винчи — Джампетрино. Некоторые историки искусства полагают, что ему полагал коллега по мастерской — Джованни Антонио Больтраффио.
Скорее всего, работа была сделана сразу после или в то же время, что и шедевр живописца эпохи Возрождения, который находится на стене церкви Санта-Мария-делле-Грацие в Милане, но сохранилась значительно лучше. В результате с ее помощью можно рассмотреть утраченные детали оригинала.
Так, например, на оцифрованном в высоком разрешении холсте, написанном масляными красками, хорошо видны ноги Христа, палец Фомы, поднятый вверх – отсылка к неверию апостола, и просыпанная Иудой соль – знак грядущего предательства.
© Giampietrino, Giovanni Antonio BoltraffioФрагмент копии фрески "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи, созданной Джампетрино
Фрагмент копии фрески Тайная вечеря Леонардо да Винчи, созданной Джампетрино
© Giampietrino, Giovanni Antonio Boltraffio
Фрагмент копии фрески "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи, созданной Джампетрино
Королевская академия художеств купила работу в 1821 году за 600 гиней. По тем временам это было очень дорогостоящее приобретение, и для его одобрения было проведено специальное заседание членов академии.
© Giampietrino, Giovanni Antonio BoltraffioФрагмент копии фрески "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи, созданной Джампетрино
Фрагмент копии фрески Тайная вечеря Леонардо да Винчи, созданной Джампетрино
© Giampietrino, Giovanni Antonio Boltraffio
Фрагмент копии фрески "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи, созданной Джампетрино
Помимо копии "Тайной вечери" были оцифрованы работы Джона Констебля, Джошуа Рейнольдса, а также современных художников: Кики Смит и Крейги Эйтчинсон, всего более двухсот работ из собрания музея.
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