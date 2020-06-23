Впервые за 12 лет в Дон вновь выпустили молодь белуги

Выпуск молоди белуги в реку Дон впервые за 12 лет

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. В реку Дон была впервые за последние 12 лет выпущена молодь белуги – самой крупной и ценной из осетровых видов рыб. Для пополнения популяции в водоем в Семикаракорском районе выпущено около 70 тысяч экземпляров белуги навеской в 3 грамма, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Также отмечается, что это потомство первой партии осетровых, которая была оставлена на заводе в 2001 году для формирования ремонтно-маточного стада. Процесс выращивания молоди рыбы этой породы трудозатратный и финансовоемкий, так как до полового созревания самки белуги растут 18–20 лет в естественной среде обитания. Партия молодых белуг была выращена на Донском осетровом заводе азово-донского филиала ФГБУ "Главрыбвод".

Малькам, которые были выпущены в Дон 19 июня, около 30 дней от роду. Еще в начале мая они выклевались из икринок, затем сотрудники завода поместили их в ванны для подращивания, а позже переместили в выростные пруды, откуда по специальным каналам молодь белуги была транспортирована в живорыбную прорезь катера. Выпуск белуги осуществлен на катере с живорыбной прорезью в реку Дон. Чтобы увеличить процент выживаемости молоди, выпуск производился ниже по течению – за Кочетовским гидроузлом. Катер доставил туда живорыбную прорезь с мальками, произвелся выпуск, и отсюда малек поплывет в Азовское, а потом и в Черное море", – отметил директор азово-донского филиала "Главрыбвода" Юрий Лыскин.

Он также добавил, что в прошлом году на Донском осетровом заводе была проведена масштабная реорганизация, что помогло улучшить снабжение завода: изменена рассадка рыб (на заводе работает около 400 бассейнов) и внедрены более эффективные методы кормления, что привело к росту количества и качества малька.

Отмечается, что каждый выпуск в естественную среду обитания проводится под контролем ветеринарной службы и Росрыболовства. Ветеринары присутствуют на всех этапах выращивания рыбы, от получения икры до выпуска в водоем.

Наша задача – подтвердить эпизоотическое благополучие рыбы, нельзя допустить, чтобы в естественную среду была занесена инфекция. Два раза в год мы проводим эпизоотическое обследование предприятия, комиссионно исследуем рыбу и, в зависимости от вида рыб, проверяем на бактериальные, паразитарные заболевания и микозы", – подчеркнул директор семикаракорского филиала областной Станции по борьбе с болезнями животных Роман Зенин.

По данным Росрыболовства, отраслевая наука отмечает положительную тенденцию в восстановлении запасов осетровых видов Азовского бассейна. Совокупность мер искусственного воспроизводства и усиления рыбоохраны стала давать видимые результаты – осетровые все чаще встречаются при учетных съемках. На нерест в реку Дон заходят русский осетр, севрюга и белуга.

Восстановление популяции этих особо ценных видов рыб входит в число приоритетных государственных задач. Осетровые рыбы – национальное достояние страны, и наша задача – сохранить уникальный запас этих особо ценных видов рыб. Это работа на долгосрочную перспективу, так как большинство видов с очень длинным циклом воспроизводства. Мы принимаем комплекс мер, чтобы остановить деградацию запасов и искоренить браконьерский промысел. Речь идет и об ужесточении наказания за вылов и оборот осетровых, и о внедрении маркировки продукции из осетровых", – прокомментировал событие заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В Росрыболовстве отмечают, что в современных условиях популяции азовских осетровых рыб пополняются только благодаря искусственному разведению, но объемы такого воспроизводства до недавнего времени не компенсировали потери от незаконного изъятия.

Также в Ростовской области уделяют внимание сохранению водных биологических ресурсов. За последние пять лет в естественные водоемы области выпущено порядка 230 миллионов штук молоди рыб. Правительство донского региона оказывает содействие в организации выпусков молоди рыб рыбохозяйственными предприятиями региона.

Из областного бюджета в период 2017–2019 годов выделено на указанные цели 20,8 миллиона рублей, что позволило обеспечить выпуск более 8,3 миллиона штук молоди рыб в естественные водоемы. На сегодняшний день в реку Дон рыбоводными хозяйствами уже выпущено 738 тысяч штук молоди рыб, таких как сазан, толстолобик, белый амур, стерлядь. Из них 144,5 тысячи штук осетровых видов рыб", – сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.