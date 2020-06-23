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Создатели "Очень странных дел" раскрыли подробности четвертого сезона
Создатели научно-фантастического сериала Netflix "Очень странные дела" братья Мэтт и Росс Даффер в беседе с Deadline намекнули зрителям на то, что в новом... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T07:42
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, netflix

Создатели "Очень странных дел" раскрыли подробности четвертого сезона

07:42 23.06.2020
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© 21 Laps Entertainment (2016 – ...)Кадр из сериала "Очень странные дела"
Кадр из сериала Очень странные дела
© 21 Laps Entertainment (2016 – ...)
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Создатели научно-фантастического сериала Netflix "Очень странные дела" братья Мэтт и Росс Даффер в беседе с Deadline намекнули зрителям на то, что в новом четвертом сезоне шоу появится несколько приглашенных звезд.

"В этом году в сериале примут участие несколько крутых знаменитостей. Это будет отличная возможность, чтобы посмотреть на кого-то из ваших кумиров", — сообщили шоураннеры.

Кто именно снимется в "Очень странных делах", братья Даффер не рассказали. В предыдущих сезонах снимались Шон Эстин ("Властелин колец"), Пол Райзер ("Без ума от тебя") и Кэри Элвес ("Принцесса-невеста").
Пока неизвестно, когда состоится премьера новых эпизодов. Изначально ожидалось, что они будут готовы в конце 2020 или начале 2021 года, но пандемия коронавируса изменила эти планы. Съемки четвертого сезона приостановили в марте, и до сих пор не было информации, когда их планируют возобновить.
Шоу "Очень странные дела" выходит на стриминговой платформе с 2016 года. Действие в нем происходит в 1980-е годы в вымышленном городе Хоукинс, в котором группа подростков сражается с монстром из параллельного мира.
Кадр из трейлера ко второму сезону сериала Политик
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КультураКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыNetflix
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