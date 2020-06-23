Режиссер "Острых козырьков" рассказал о новом персонаже в шестом сезоне

"У нее будет похожая история с Освальдом Мосли (политик, основавший Британский союз фашистов. — Прим.ред.), который жил идеей. Это сложно для любого персонажа, так как у них нет оружия или банды, но есть идеология, подобная вирусу. И это куда опаснее, чем что-либо другое. — объяснил режиссер. — В любом случае, у нее очень интересный образ, и мы совсем скоро приступим к работе с ней".