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Вышел трейлер фильма "Гамильтон" на основе мюзикла
На YouTube появился первый трейлер ленты "Гамильтон", сообщает Variety. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T03:03
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
музыка, кино и сериалы, новости культуры, сша

Вышел трейлер фильма "Гамильтон" на основе мюзикла

03:03 23.06.2020
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. На YouTube появился первый трейлер ленты "Гамильтон", сообщает Variety.
Фильм представляет собой видеозапись популярного бродвейского шоу Лина-Мануэля Миранды, который переложил историю отца-основателя Америки на язык хип-хопа. Композитор и автор текстов играет в нем главную роль.
Трейлер длится минуту, в него вошли самые яркие моменты мюзикла и фрагменты двух композиций: "Аleхander Hamilton” в исполнении Лина-Мануэля Миранды и Давида Диггза и "Satisfied” (Рене Элиз Голдсберри).
Запись, права на которую студия Disney купила за 75 миллионов долларов, была сделана в 2016 году, до того как оригинальный актерский состав покинул проект.
Изначально предполагалось, что фильм выйдет в кинотеатрах 15 октября 2021 года. Однако правообладатель решил показать его на сервисе Disney Plus значительно раньше — 3 июля текущего года.
Студия не отказывается от планов представить мюзикл на большом экране, но из-за пандемии коронавируса дата премьеры пока не известна.
Мюзикл "Гамильтон" имел огромный успех у зрителей и критиков. Он получил Пулитцеровскую премию в категории "лучшее драматическое произведение" и 11 театральных наград "Тони".
Композитор Лин-Мануэль Миранда, создатель бродвейского мюзикла Гамильтон
5 февраля, 06:16Культура
Disney покажет мюзикл "Гамильтон" на большом экране
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