Вышел трейлер фильма "Гамильтон" на основе мюзикла

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. На YouTube появился первый трейлер ленты "Гамильтон", . На YouTube появился первый трейлер ленты "Гамильтон", сообщает Variety.

Фильм представляет собой видеозапись популярного бродвейского шоу Лина-Мануэля Миранды, который переложил историю отца-основателя Америки на язык хип-хопа. Композитор и автор текстов играет в нем главную роль.

Трейлер длится минуту, в него вошли самые яркие моменты мюзикла и фрагменты двух композиций: "Аleхander Hamilton” в исполнении Лина-Мануэля Миранды и Давида Диггза и "Satisfied” (Рене Элиз Голдсберри).

Запись, права на которую студия Disney купила за 75 миллионов долларов, была сделана в 2016 году, до того как оригинальный актерский состав покинул проект.

Изначально предполагалось, что фильм выйдет в кинотеатрах 15 октября 2021 года. Однако правообладатель решил показать его на сервисе Disney Plus значительно раньше — 3 июля текущего года.

Студия не отказывается от планов представить мюзикл на большом экране, но из-за пандемии коронавируса дата премьеры пока не известна.