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СМИ узнали, что Хью Джекмана рассматривают на роль Энцо Феррари
СМИ узнали, что австралийского актера Хью Джекмана рассматривают на роль Энцо Феррари в байопике о знаменитом итальянском автоконструкторе и предпринимателе,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T05:30
кино и сериалы
новости культуры
хью джекман
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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кино и сериалы, новости культуры, хью джекман, майкл манн

СМИ узнали, что Хью Джекмана рассматривают на роль Энцо Феррари

05:30 23.06.2020
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© Фото : AP/Invision/Chris PizzelloХью Джекман
Хью Джекман
© Фото : AP/Invision/Chris Pizzello
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. СМИ узнали, что австралийского актера Хью Джекмана рассматривают на роль Энцо Феррари в байопике о знаменитом итальянском автоконструкторе и предпринимателе, сообщает Deadline.
По информации издания, фильм снимет четырехкратный номинант на премию "Оскар" Майкл Манн ("Свой человек", "Последний из могикан", "Схватка", "Али"). Он же переработал сценарий, который первоначально написал Трой Кеннеди-Мартин, умерший в 2009 году.
Ожидается, что в фильме расскажут о гонке Mille Miglia 1957 года. Тогда в ходе состязания на машине Ferrari разбился гонщик и погибли еще несколько зрителей. Основателя одной из крупнейших автомобильных компаний того времени Энцо Феррари обвинили в непредумышленном убийстве.

"Сила этой картины заключается в эмоциях людей, которые оказались в сложных, можно даже сказать, экстремальных обстоятельствах. В основе фильма лежит большая драма. Кроме того, мы покажем взрывную мощь и смертельную красоту гонок", — прокомментировал Манн.

По информации Deadline, к съемкам планируют приступить в 2021 году.
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КультураКино и сериалыНовости культурыХью ДжекманМайкл Манн
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