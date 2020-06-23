СМИ узнали, что Хью Джекмана рассматривают на роль Энцо Феррари

По информации издания, фильм снимет четырехкратный номинант на премию "Оскар" Майкл Манн ("Свой человек", "Последний из могикан", "Схватка", "Али"). Он же переработал сценарий, который первоначально написал Трой Кеннеди-Мартин, умерший в 2009 году.

Ожидается, что в фильме расскажут о гонке Mille Miglia 1957 года. Тогда в ходе состязания на машине Ferrari разбился гонщик и погибли еще несколько зрителей. Основателя одной из крупнейших автомобильных компаний того времени Энцо Феррари обвинили в непредумышленном убийстве.