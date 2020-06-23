https://ria.ru/20200623/1573299099.html
СМИ узнали, что Хью Джекмана рассматривают на роль Энцо Феррари
СМИ узнали, что австралийского актера Хью Джекмана рассматривают на роль Энцо Феррари в байопике о знаменитом итальянском автоконструкторе и предпринимателе,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T05:30
2020-06-23T05:30
кино и сериалы
новости культуры
хью джекман
майкл манн
культура
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, хью джекман, майкл манн
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости.
СМИ узнали, что австралийского актера Хью Джекмана рассматривают на роль Энцо Феррари в байопике о знаменитом итальянском автоконструкторе и предпринимателе, сообщает
Deadline.
По информации издания, фильм снимет четырехкратный номинант на премию "Оскар" Майкл Манн ("Свой человек", "Последний из могикан", "Схватка", "Али"). Он же переработал сценарий, который первоначально написал Трой Кеннеди-Мартин, умерший в 2009 году.
Ожидается, что в фильме расскажут о гонке Mille Miglia 1957 года. Тогда в ходе состязания на машине Ferrari разбился гонщик и погибли еще несколько зрителей. Основателя одной из крупнейших автомобильных компаний того времени Энцо Феррари обвинили в непредумышленном убийстве.
"Сила этой картины заключается в эмоциях людей, которые оказались в сложных, можно даже сказать, экстремальных обстоятельствах. В основе фильма лежит большая драма. Кроме того, мы покажем взрывную мощь и смертельную красоту гонок", — прокомментировал Манн.
По информации Deadline, к съемкам планируют приступить в 2021 году.