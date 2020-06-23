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Пользователи оценили новый трек Бейонсе "Black parade"
Пользователи положительно оценили новый трек Бейонсе "Black parade", посвященный отмене рабства в США, который она представила на всех цифровых площадках в эту... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T01:05
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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музыка, новости культуры, бейонсе ноулз, сша

Пользователи оценили новый трек Бейонсе "Black parade"

01:05 23.06.2020
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© AP Photo / Invision / Chris PizzelloБейонсе
Бейонсе
© AP Photo / Invision / Chris Pizzello
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пользователи положительно оценили новый трек Бейонсе "Black parade", посвященный отмене рабства в США, который она представила на всех цифровых площадках в эту пятницу.

"Счастливого Дня Освобождения! Надеюсь, что мы будем радоваться и поздравлять друг друга, даже в такие непростые времена. Пожалуйста, продолжайте помнить о нашей красоте, силе и возможностях", — написала исполнительница в инстаграме.

"Королева, которой можно доверять. Мы любим тебя, Бей!" — написала @rachrodgersesq.
"Гимн этого лета, лично для меня", — прокомментировала @myss_willis.
"Бейонсе, спасибо за все, что ты делаешь", — присоединился к обсуждению @thatbrooklynbaddie.
"Мне очень понравился трек. Отличное сообщение в эти тяжелые дни", — считает @garciacatarcione.
"Спасибо за эти моменты", — поблагодарил @eumich.
Все средства с продажи "Black parade" пойдут в благотворительный фонд, поддерживающий афроамериканцев, который ведут небольшой бизнес. Бейонсе уверена, что эта песня принесет пользу малым предприятиям, например ресторанам, художественным студиям и многим другим.
Кадр из музыкального клипа SPIRIT певицы Бейонсе
19 ноября 2019, 13:14Культура
Дочь Бейонсе получила первую музыкальную премию
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КультураМузыкаНовости культурыБейонсе НоулзСША
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