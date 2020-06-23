https://ria.ru/20200623/1573285570.html
Пользователи оценили новый трек Бейонсе "Black parade"
Пользователи положительно оценили новый трек Бейонсе "Black parade", посвященный отмене рабства в США, который она представила на всех цифровых площадках в эту... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T01:05
2020-06-23T01:05
культура
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новости культуры
бейонсе ноулз
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, бейонсе ноулз, сша
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пользователи положительно оценили новый трек Бейонсе "Black parade", посвященный отмене рабства в США, который она представила на всех цифровых площадках в эту пятницу.
"Счастливого Дня Освобождения! Надеюсь, что мы будем радоваться и поздравлять друг друга, даже в такие непростые времена. Пожалуйста, продолжайте помнить о нашей красоте, силе и возможностях", — написала исполнительница в инстаграме.
"Королева, которой можно доверять. Мы любим тебя, Бей!" — написала @rachrodgersesq.
"Гимн этого лета, лично для меня", — прокомментировала @myss_willis.
"Бейонсе, спасибо за все, что ты делаешь", — присоединился к обсуждению @thatbrooklynbaddie.
"Мне очень понравился трек. Отличное сообщение в эти тяжелые дни", — считает @garciacatarcione.
"Спасибо за эти моменты", — поблагодарил @eumich.
Все средства с продажи "Black parade" пойдут
в благотворительный фонд, поддерживающий афроамериканцев, который ведут небольшой бизнес. Бейонсе уверена, что эта песня принесет пользу малым предприятиям, например ресторанам, художественным студиям и многим другим.