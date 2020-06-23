Пользователи оценили новый трек Бейонсе "Black parade"

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пользователи положительно оценили новый трек Бейонсе "Black parade", посвященный отмене рабства в США, который она представила на всех цифровых площадках в эту пятницу.

"Счастливого Дня Освобождения! Надеюсь, что мы будем радоваться и поздравлять друг друга, даже в такие непростые времена. Пожалуйста, продолжайте помнить о нашей красоте, силе и возможностях", — написала исполнительница в инстаграме.

"Королева, которой можно доверять. Мы любим тебя, Бей!" — написала @rachrodgersesq.

"Гимн этого лета, лично для меня", — прокомментировала @myss_willis.

"Бейонсе, спасибо за все, что ты делаешь", — присоединился к обсуждению @thatbrooklynbaddie.

"Мне очень понравился трек. Отличное сообщение в эти тяжелые дни", — считает @garciacatarcione.

"Спасибо за эти моменты", — поблагодарил @eumich.