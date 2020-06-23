Нарзан, Эльбрус и Лермонтов. Как Кисловодск встречает туристов

До конца июня в Кисловодске откроется 28 санаториев, еще 12 начнут принимать курортников в июле, сообщает официальный сайт администрации города.
Туристы уже приезжают. При заселении в здравницы необходимо предоставлять отрицательный тест на COVID-19.
До конца июня в Кисловодске откроется 28 санаториев, еще 12 начнут принимать курортников в июле, сообщает официальный сайт администрации города.
Туристы уже приезжают. При заселении в здравницы необходимо предоставлять отрицательный тест на COVID-19.
Гостям, прибывшим из других регионов, разрешили выходить в город. Погулять уже есть где: открыт национальный парк "Кисловодский", по нему курсируют электромобили.
Также можно посетить питьевой бювет, пообедать на открытых верандах ресторанов и кафе, зайти в магазины или на рынок.
Гостям, прибывшим из других регионов, разрешили выходить в город. Погулять уже есть где: открыт национальный парк "Кисловодский", по нему курсируют электромобили.
Также можно посетить питьевой бювет, пообедать на открытых верандах ресторанов и кафе, зайти в магазины или на рынок.
В санаториях сотрудники регулярно проходят тесты на коронавирус, помещения и территорию постоянно дезинфицируют.
Также обрабатывают места, в которых бывает много людей, например в нацпарке.
В санаториях сотрудники регулярно проходят тесты на коронавирус, помещения и территорию постоянно дезинфицируют.
Также обрабатывают места, в которых бывает много людей, например в нацпарке.
Масочный режим в Ставропольском крае ввели 18 мая.
Средства индивидуальной защиты необходимы в транспорте (в том числе такси), подъездах многоквартирных домов, магазинах, аптеках, кафе — во всех общественных местах, а также при любом выходе на улицу. Эти правила действуют во всем регионе до 1 июля.
Масочный режим в Ставропольском крае ввели 18 мая.
Средства индивидуальной защиты необходимы в транспорте (в том числе такси), подъездах многоквартирных домов, магазинах, аптеках, кафе — во всех общественных местах, а также при любом выходе на улицу. Эти правила действуют во всем регионе до 1 июля.
Знакомство с городом обычно начинают с Курортного бульвара, отмечает гид Ольга Арефьева. "На участке всего в 500 метров можно полюбоваться зданиями XIX и XX веков, посмотреть шоу цветомузыкального фонтана с открытым огнем, посетить рынок сувениров, посидеть в уличных кафе и сделать множество красивых фото", — говорит она.
Знакомство с городом обычно начинают с Курортного бульвара, отмечает гид Ольга Арефьева. "На участке всего в 500 метров можно полюбоваться зданиями XIX и XX веков, посмотреть шоу цветомузыкального фонтана с открытым огнем, посетить рынок сувениров, посидеть в уличных кафе и сделать множество красивых фото", — говорит она.
Для многих Кисловодск ассоциируется прежде всего с нарзаном — "кислыми" водами, давшими название городу.
Нарзанная галерея — визитная карточка Кисловодска — работает по часам: 07:00—09:00, 11:00—13:00 и 16:00—19:00. Лечебная минералка — трех видов: общая, доломитная и сульфатная. Летом ее предлагают бесплатно прямо в уличном бювете, поясняет Ольга Арефьева.
"Обязательно обойдите Нарзанную галерею вокруг, посмотрите сквер имени известного местного дворянина, общественного деятеля Алексея Реброва и красивую часовню, построенную по его просьбе в XIX веке. Насладитесь свежестью цветника и посмотрите восстановленный по старым чертежам фонтан "Лягушки", которым любовались курортники еще в позапрошлом столетии, — советует Ольга. — Обратите внимание на архитектуру здания: по форме оно напоминает ключ. Архитектор — Самуил Уптон, построивший Воронцовский дворец в Крыму".
Для многих Кисловодск ассоциируется прежде всего с нарзаном — "кислыми" водами, давшими название городу.
Нарзанная галерея — визитная карточка Кисловодска — работает по часам: 07:00—09:00, 11:00—13:00 и 16:00—19:00. Лечебная минералка — трех видов: общая, доломитная и сульфатная. Летом ее предлагают бесплатно прямо в уличном бювете, поясняет Ольга Арефьева.
"Обязательно обойдите Нарзанную галерею вокруг, посмотрите сквер имени известного местного дворянина, общественного деятеля Алексея Реброва и красивую часовню, построенную по его просьбе в XIX веке. Насладитесь свежестью цветника и посмотрите восстановленный по старым чертежам фонтан "Лягушки", которым любовались курортники еще в позапрошлом столетии, — советует Ольга. — Обратите внимание на архитектуру здания: по форме оно напоминает ключ. Архитектор — Самуил Уптон, построивший Воронцовский дворец в Крыму".
"Интересна также прогулка на окраину Кисловодска к природному источнику минеральной воды, который местные жители называют "замковым", — добавляет гид Ирина Игумнова.
Он находится рядом с Замком коварства и любви — живописным ущельем. По легенде, пастух влюбился в Дауту — дочь князя, который хотел выдать ее за другого. Влюбленные сбежали, а когда их окружили слуги князя, спрыгнули со скалы. Местные жители считают, что очертания скал напоминают лица героев этой истории.
А еще рядом — гостиница 1939 года, стилизованная под древний замок.
Также есть минеральные источники в соседних поселках Нарзанный и Мирный.
"Интересна также прогулка на окраину Кисловодска к природному источнику минеральной воды, который местные жители называют "замковым", — добавляет гид Ирина Игумнова.
Он находится рядом с Замком коварства и любви — живописным ущельем. По легенде, пастух влюбился в Дауту — дочь князя, который хотел выдать ее за другого. Влюбленные сбежали, а когда их окружили слуги князя, спрыгнули со скалы. Местные жители считают, что очертания скал напоминают лица героев этой истории.
А еще рядом — гостиница 1939 года, стилизованная под древний замок.
Также есть минеральные источники в соседних поселках Нарзанный и Мирный.
Рукотворный национальный парк "Кисловодский" делится на Нижний, Средний и Горный. "Погуляйте здесь по Долине роз, полюбуйтесь видом на Эльбрус, пройдите по туристической тропе с гротами, поднимитесь по канатной дороге к Олимпийскому комплексу и прогуляйтесь до горы Малое Седло, почитайте стихи рядом с памятником Лермонтову", — предлагает Ольга Арефьева.
Рукотворный национальный парк "Кисловодский" делится на Нижний, Средний и Горный. "Погуляйте здесь по Долине роз, полюбуйтесь видом на Эльбрус, пройдите по туристической тропе с гротами, поднимитесь по канатной дороге к Олимпийскому комплексу и прогуляйтесь до горы Малое Седло, почитайте стихи рядом с памятником Лермонтову", — предлагает Ольга Арефьева.
В Долину роз можно приехать на электромобиле.
А еще в нацпарке живут ручные белки, которых кормят гости. Синички и сойки тоже не прочь полакомиться семечками.
В Долину роз можно приехать на электромобиле.
А еще в нацпарке живут ручные белки, которых кормят гости. Синички и сойки тоже не прочь полакомиться семечками.
Кисловодск тесно связан с Лермонтовым, который был здесь не раз. Роман "Герой нашего времени" считается своеобразным путеводителем по городу. В нем описана местная достопримечательность — гора Кольцо.
"Верстах в трех от Кисловодска, в ущелье, где протекает Подкумок, есть скала, называемая Кольцом; это ворота, образованные природой; они подымаются на высоком холме, и заходящее солнце сквозь них бросает на мир свой последний пламенный взгляд".
К Кольцу ездила на прогулку княжна Мери со спутниками.
Отсюда открывается панорамный вид на весь Кисловодск и Эльбрус.
Кисловодск тесно связан с Лермонтовым, который был здесь не раз. Роман "Герой нашего времени" считается своеобразным путеводителем по городу. В нем описана местная достопримечательность — гора Кольцо.
"Верстах в трех от Кисловодска, в ущелье, где протекает Подкумок, есть скала, называемая Кольцом; это ворота, образованные природой; они подымаются на высоком холме, и заходящее солнце сквозь них бросает на мир свой последний пламенный взгляд".
К Кольцу ездила на прогулку княжна Мери со спутниками.
Отсюда открывается панорамный вид на весь Кисловодск и Эльбрус.
Есть здесь и экстремальные развлечения. "Это и каньонинг (преодоление каньонов без помощи плавающих средств, иногда с использованием альпинистского снаряжения) в Березовском ущелье, и самый длинный в России зиплайн (спуск по стальному канату) на Медовых водопадах в окрестностях города", — перечисляет Ирина Игумнова.
Есть здесь и экстремальные развлечения. "Это и каньонинг (преодоление каньонов без помощи плавающих средств, иногда с использованием альпинистского снаряжения) в Березовском ущелье, и самый длинный в России зиплайн (спуск по стальному канату) на Медовых водопадах в окрестностях города", — перечисляет Ирина Игумнова.
"Кавказ и диета несовместимы, — шутит Ольга Арефьева. — Обязательно нужно попробовать знаменитые с советских времен кисловодские пончики в кафе "Снежинка", очень вкусное пятигорское мороженное, карачаевские и балкарские хычины (жареные лешешки из пресного теста с начинкой из картофеля или зелени), айран, шашлык из черного карачаевского барашка, вяленую баранью ногу, осетинские пироги, домашние сыры, пирожные по советским рецептам, горный чай, варенье — из шампиньонов, чеснока или острого перца".
Также в списке — урбеч (паста из семян, например льна или орехов, перетертая на каменных жерновах), горная форель, чурчхела, овощи и фрукты.
"Кавказ и диета несовместимы, — шутит Ольга Арефьева. — Обязательно нужно попробовать знаменитые с советских времен кисловодские пончики в кафе "Снежинка", очень вкусное пятигорское мороженное, карачаевские и балкарские хычины (жареные лешешки из пресного теста с начинкой из картофеля или зелени), айран, шашлык из черного карачаевского барашка, вяленую баранью ногу, осетинские пироги, домашние сыры, пирожные по советским рецептам, горный чай, варенье — из шампиньонов, чеснока или острого перца".
Также в списке — урбеч (паста из семян, например льна или орехов, перетертая на каменных жерновах), горная форель, чурчхела, овощи и фрукты.
Туристы покупают на память вязаные и меховые вещи, которые здесь делают уже не один десяток лет. А еще — знаменитый кисловодский фарфор ручной работы, отличающийся особым изяществом, кружки для минеральной воды, разные сорта полезного чая и варенье.
Туристы покупают на память вязаные и меховые вещи, которые здесь делают уже не один десяток лет. А еще — знаменитый кисловодский фарфор ручной работы, отличающийся особым изяществом, кружки для минеральной воды, разные сорта полезного чая и варенье.