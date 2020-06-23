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Туризм
https://ria.ru/20200623/1556462087.html
Нарзан, Эльбрус и Лермонтов. Как Кисловодск встречает туристов
Кисловодск — второй после Сочи российский город по количеству санаториев. Струи оздоровительного нарзана под ярким солнцем даже изображены на его гербе. Именно... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T08:09
михаил лермонтов
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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михаил лермонтов, минеральные воды, туризм, фото - туризм, кисловодск, фото

Нарзан, Эльбрус и Лермонтов. Как Кисловодск встречает туристов

08:00 23.06.2020 (обновлено: 08:09 23.06.2020)
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. Кисловодск — второй после Сочи российский город по количеству санаториев. Струи оздоровительного нарзана под ярким солнцем даже изображены на его гербе. Именно минеральные источники привлекают в эти места большинство туристов. Там можно не только пить полезную воду, но и гулять по тропам огромного парка, любоваться Эльбрусом, спускаться в горные ущелья, получить дозу адреналина на зиплайне, почувствовать себя героем произведений Лермонтова и дегустировать блюда кавказской кухни. Как курорт после пандемии готовится к встрече гостей — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

До конца июня в Кисловодске откроется 28 санаториев, еще 12 начнут принимать курортников в июле, сообщает официальный сайт администрации города.

Туристы уже приезжают. При заселении в здравницы необходимо предоставлять отрицательный тест на COVID-19.

Сотрудники национального парка Кисловодский проводят дезинфекцию парковой территории
1 из 13

До конца июня в Кисловодске откроется 28 санаториев, еще 12 начнут принимать курортников в июле, сообщает официальный сайт администрации города.

Туристы уже приезжают. При заселении в здравницы необходимо предоставлять отрицательный тест на COVID-19.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Гостям, прибывшим из других регионов, разрешили выходить в город. Погулять уже есть где: открыт национальный парк "Кисловодский", по нему курсируют электромобили.

Также можно посетить питьевой бювет, пообедать на открытых верандах ресторанов и кафе, зайти в магазины или на рынок.

Женщины у колоннады в Кисловодске
2 из 13

Гостям, прибывшим из других регионов, разрешили выходить в город. Погулять уже есть где: открыт национальный парк "Кисловодский", по нему курсируют электромобили.

Также можно посетить питьевой бювет, пообедать на открытых верандах ресторанов и кафе, зайти в магазины или на рынок.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

В санаториях сотрудники регулярно проходят тесты на коронавирус, помещения и территорию постоянно дезинфицируют.

Также обрабатывают места, в которых бывает много людей, например в нацпарке.

Сотрудник национального парка Кисловодский проводит дезинфекцию парковой территории
3 из 13

В санаториях сотрудники регулярно проходят тесты на коронавирус, помещения и территорию постоянно дезинфицируют.

Также обрабатывают места, в которых бывает много людей, например в нацпарке.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Масочный режим в Ставропольском крае ввели 18 мая.

Средства индивидуальной защиты необходимы в транспорте (в том числе такси), подъездах многоквартирных домов, магазинах, аптеках, кафе — во всех общественных местах, а также при любом выходе на улицу. Эти правила действуют во всем регионе до 1 июля.

Продажа мяса на ярмарке выходного дня Покупай ставропольское в Кисловодске
4 из 13

Масочный режим в Ставропольском крае ввели 18 мая.

Средства индивидуальной защиты необходимы в транспорте (в том числе такси), подъездах многоквартирных домов, магазинах, аптеках, кафе — во всех общественных местах, а также при любом выходе на улицу. Эти правила действуют во всем регионе до 1 июля.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Знакомство с городом обычно начинают с Курортного бульвара, отмечает гид Ольга Арефьева. "На участке всего в 500 метров можно полюбоваться зданиями XIX и XX веков, посмотреть шоу цветомузыкального фонтана с открытым огнем, посетить рынок сувениров, посидеть в уличных кафе и сделать множество красивых фото", — говорит она.

Девушки фотографируются на Курортном бульваре в Кисловодске
5 из 13

Знакомство с городом обычно начинают с Курортного бульвара, отмечает гид Ольга Арефьева. "На участке всего в 500 метров можно полюбоваться зданиями XIX и XX веков, посмотреть шоу цветомузыкального фонтана с открытым огнем, посетить рынок сувениров, посидеть в уличных кафе и сделать множество красивых фото", — говорит она.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Для многих Кисловодск ассоциируется прежде всего с нарзаном — "кислыми" водами, давшими название городу.

Нарзанная галерея — визитная карточка Кисловодска — работает по часам: 07:00—09:00, 11:00—13:00 и 16:00—19:00. Лечебная минералка — трех видов: общая, доломитная и сульфатная. Летом ее предлагают бесплатно прямо в уличном бювете, поясняет Ольга Арефьева.

"Обязательно обойдите Нарзанную галерею вокруг, посмотрите сквер имени известного местного дворянина, общественного деятеля Алексея Реброва и красивую часовню, построенную по его просьбе в XIX веке. Насладитесь свежестью цветника и посмотрите восстановленный по старым чертежам фонтан "Лягушки", которым любовались курортники еще в позапрошлом столетии, — советует Ольга. — Обратите внимание на архитектуру здания: по форме оно напоминает ключ. Архитектор — Самуил Уптон, построивший Воронцовский дворец в Крыму".

Нарзанная галерея в Кисловодске
6 из 13

Для многих Кисловодск ассоциируется прежде всего с нарзаном — "кислыми" водами, давшими название городу.

Нарзанная галерея — визитная карточка Кисловодска — работает по часам: 07:00—09:00, 11:00—13:00 и 16:00—19:00. Лечебная минералка — трех видов: общая, доломитная и сульфатная. Летом ее предлагают бесплатно прямо в уличном бювете, поясняет Ольга Арефьева.

"Обязательно обойдите Нарзанную галерею вокруг, посмотрите сквер имени известного местного дворянина, общественного деятеля Алексея Реброва и красивую часовню, построенную по его просьбе в XIX веке. Насладитесь свежестью цветника и посмотрите восстановленный по старым чертежам фонтан "Лягушки", которым любовались курортники еще в позапрошлом столетии, — советует Ольга. — Обратите внимание на архитектуру здания: по форме оно напоминает ключ. Архитектор — Самуил Уптон, построивший Воронцовский дворец в Крыму".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

"Интересна также прогулка на окраину Кисловодска к природному источнику минеральной воды, который местные жители называют "замковым", — добавляет гид Ирина Игумнова.

Он находится рядом с Замком коварства и любви — живописным ущельем. По легенде, пастух влюбился в Дауту — дочь князя, который хотел выдать ее за другого. Влюбленные сбежали, а когда их окружили слуги князя, спрыгнули со скалы. Местные жители считают, что очертания скал напоминают лица героев этой истории.

А еще рядом — гостиница 1939 года, стилизованная под древний замок.

Также есть минеральные источники в соседних поселках Нарзанный и Мирный.

Отдыхающие в Нарзанной галерее Кисловодска
7 из 13

"Интересна также прогулка на окраину Кисловодска к природному источнику минеральной воды, который местные жители называют "замковым", — добавляет гид Ирина Игумнова.

Он находится рядом с Замком коварства и любви — живописным ущельем. По легенде, пастух влюбился в Дауту — дочь князя, который хотел выдать ее за другого. Влюбленные сбежали, а когда их окружили слуги князя, спрыгнули со скалы. Местные жители считают, что очертания скал напоминают лица героев этой истории.

А еще рядом — гостиница 1939 года, стилизованная под древний замок.

Также есть минеральные источники в соседних поселках Нарзанный и Мирный.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Рукотворный национальный парк "Кисловодский" делится на Нижний, Средний и Горный. "Погуляйте здесь по Долине роз, полюбуйтесь видом на Эльбрус, пройдите по туристической тропе с гротами, поднимитесь по канатной дороге к Олимпийскому комплексу и прогуляйтесь до горы Малое Седло, почитайте стихи рядом с памятником Лермонтову", — предлагает Ольга Арефьева.

Долина роз на территории Национального парка Кисловодский
8 из 13

Рукотворный национальный парк "Кисловодский" делится на Нижний, Средний и Горный. "Погуляйте здесь по Долине роз, полюбуйтесь видом на Эльбрус, пройдите по туристической тропе с гротами, поднимитесь по канатной дороге к Олимпийскому комплексу и прогуляйтесь до горы Малое Седло, почитайте стихи рядом с памятником Лермонтову", — предлагает Ольга Арефьева.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

В Долину роз можно приехать на электромобиле.

А еще в нацпарке живут ручные белки, которых кормят гости. Синички и сойки тоже не прочь полакомиться семечками.

Молодой человек на смотровой площадке в национальном парке Кисловодский
9 из 13

В Долину роз можно приехать на электромобиле.

А еще в нацпарке живут ручные белки, которых кормят гости. Синички и сойки тоже не прочь полакомиться семечками.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Кисловодск тесно связан с Лермонтовым, который был здесь не раз. Роман "Герой нашего времени" считается своеобразным путеводителем по городу. В нем описана местная достопримечательность — гора Кольцо.

"Верстах в трех от Кисловодска, в ущелье, где протекает Подкумок, есть скала, называемая Кольцом; это ворота, образованные природой; они подымаются на высоком холме, и заходящее солнце сквозь них бросает на мир свой последний пламенный взгляд".

К Кольцу ездила на прогулку княжна Мери со спутниками.

Отсюда открывается панорамный вид на весь Кисловодск и Эльбрус.

Туристы фотографируются около Кольцо-горы на окраине Кисловодска
10 из 13

Кисловодск тесно связан с Лермонтовым, который был здесь не раз. Роман "Герой нашего времени" считается своеобразным путеводителем по городу. В нем описана местная достопримечательность — гора Кольцо.

"Верстах в трех от Кисловодска, в ущелье, где протекает Подкумок, есть скала, называемая Кольцом; это ворота, образованные природой; они подымаются на высоком холме, и заходящее солнце сквозь них бросает на мир свой последний пламенный взгляд".

К Кольцу ездила на прогулку княжна Мери со спутниками.

Отсюда открывается панорамный вид на весь Кисловодск и Эльбрус.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Есть здесь и экстремальные развлечения. "Это и каньонинг (преодоление каньонов без помощи плавающих средств, иногда с использованием альпинистского снаряжения) в Березовском ущелье, и самый длинный в России зиплайн (спуск по стальному канату) на Медовых водопадах в окрестностях города", — перечисляет Ирина Игумнова.

Горные козлы на горе на окраине Кисловодска
11 из 13

Есть здесь и экстремальные развлечения. "Это и каньонинг (преодоление каньонов без помощи плавающих средств, иногда с использованием альпинистского снаряжения) в Березовском ущелье, и самый длинный в России зиплайн (спуск по стальному канату) на Медовых водопадах в окрестностях города", — перечисляет Ирина Игумнова.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© Depositphotos / fotek

"Кавказ и диета несовместимы, — шутит Ольга Арефьева. — Обязательно нужно попробовать знаменитые с советских времен кисловодские пончики в кафе "Снежинка", очень вкусное пятигорское мороженное, карачаевские и балкарские хычины (жареные лешешки из пресного теста с начинкой из картофеля или зелени), айран, шашлык из черного карачаевского барашка, вяленую баранью ногу, осетинские пироги, домашние сыры, пирожные по советским рецептам, горный чай, варенье — из шампиньонов, чеснока или острого перца".

Также в списке — урбеч (паста из семян, например льна или орехов, перетертая на каменных жерновах), горная форель, чурчхела, овощи и фрукты.

Шашлык
12 из 13

"Кавказ и диета несовместимы, — шутит Ольга Арефьева. — Обязательно нужно попробовать знаменитые с советских времен кисловодские пончики в кафе "Снежинка", очень вкусное пятигорское мороженное, карачаевские и балкарские хычины (жареные лешешки из пресного теста с начинкой из картофеля или зелени), айран, шашлык из черного карачаевского барашка, вяленую баранью ногу, осетинские пироги, домашние сыры, пирожные по советским рецептам, горный чай, варенье — из шампиньонов, чеснока или острого перца".

Также в списке — урбеч (паста из семян, например льна или орехов, перетертая на каменных жерновах), горная форель, чурчхела, овощи и фрукты.

© Depositphotos / fotek
© Фото : Pixabay / ninavanderauwera

Туристы покупают на память вязаные и меховые вещи, которые здесь делают уже не один десяток лет. А еще — знаменитый кисловодский фарфор ручной работы, отличающийся особым изяществом, кружки для минеральной воды, разные сорта полезного чая и варенье.

Вязаные тапочки
13 из 13

Туристы покупают на память вязаные и меховые вещи, которые здесь делают уже не один десяток лет. А еще — знаменитый кисловодский фарфор ручной работы, отличающийся особым изяществом, кружки для минеральной воды, разные сорта полезного чая и варенье.

© Фото : Pixabay / ninavanderauwera
1400000
ТуризмМихаил ЛермонтовМинеральные ВодыТуризмФото - ТуризмКисловодск
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