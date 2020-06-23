Нарзан, Эльбрус и Лермонтов. Как Кисловодск встречает туристов

Гостям, прибывшим из других регионов, разрешили выходить в город. Погулять уже есть где: открыт национальный парк "Кисловодский", по нему курсируют электромобили.

Также можно посетить питьевой бювет, пообедать на открытых верандах ресторанов и кафе, зайти в магазины или на рынок.