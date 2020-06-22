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Спецпредставитель США оценил первый раунд переговоров в Вене
Первый день российско-американских переговоров по вопросам стратегической стабильности в Вене был очень позитивным, заявил в понедельник спецпредставитель... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-23T00:00
россия
маршалл биллингсли
вена
сша
в мире
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РИА Новости
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353
60
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россия, маршалл биллингсли, вена, сша, в мире

Спецпредставитель США оценил первый раунд переговоров в Вене

23:56 22.06.2020 (обновлено: 00:00 23.06.2020)
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© Фото : Pixabay / saarmaicaВид на Вену
Вид на Вену
© Фото : Pixabay / saarmaica
ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Первый день российско-американских переговоров по вопросам стратегической стабильности в Вене был очень позитивным, заявил в понедельник спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, который возглавляет американскую делегацию.
"Первый раунд венских переговоров очень позитивный. Детальные дискуссии по полному спектру ядерной тематики. Созданы технические рабочие группы. О соглашении в принципе (будем говорить) во втором раунде", - написал он в своем Twitter.
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РоссияМаршалл БиллингслиВенаСШАВ мире
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