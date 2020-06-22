Спецпредставитель США оценил первый раунд переговоров в Вене

ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Первый день российско-американских переговоров по вопросам стратегической стабильности в Вене был очень позитивным, заявил в понедельник спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, который возглавляет американскую делегацию.
"Первый раунд венских переговоров очень позитивный. Детальные дискуссии по полному спектру ядерной тематики. Созданы технические рабочие группы. О соглашении в принципе (будем говорить) во втором раунде", - написал он в своем Twitter.
First round of Vienna talks very positive. Detailed discussions on full-range of nuclear topics. Technical working groups launched. Agreement in principle on second round. @MFA_Austria @mfa_russia pic.twitter.com/jnpNh2oZmh— Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) June 22, 2020