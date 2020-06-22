https://ria.ru/20200622/1573332533.html
В Угрешском монастыре ответили на сообщения о многолетних долгах за ЖКХ
В Николо-Угрешском монастыре в подмосковном городе Дзержинский опровергли информацию о том, что обитель якобы несколько лет не платила коммунальные платежи,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T23:54
2020-06-22T23:54
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/23710/79/237107904_0:26:3055:1744_1400x0_80_0_0_3d9ea52e72f2ee2fac499722ee315382.jpg
https://ria.ru/20200526/1572024622.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/23710/79/237107904_0:26:3055:1744_1400x0_80_0_0_3d9ea52e72f2ee2fac499722ee315382.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/23710/79/237107904_202:0:2869:2000_1400x0_80_0_0_a6784075867ccbe3efe6ab3d9355b634.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/23710/79/237107904_536:0:2536:2000_1400x0_80_0_0_e8d7774ba1adacb111b9376d5d2dacc7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - религия и мировоззрение
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В Николо-Угрешском монастыре в подмосковном городе Дзержинский опровергли информацию о том, что обитель якобы несколько лет не платила коммунальные платежи, отметив, что это действительно происходило только с марта этого года из-за материальных трудностей.
Ранее в Telegram появилась информация о том, что наместник Николо-Угрешского мужского монастыря игумен Варфоломей (Петров) несколько лет назад отказался платить по коммунальным счетам, объясняя это тем, что у Церкви нет денег. При этом когда прихожане собрали обители 2,5 миллиона рублей, он якобы этот дар не принял. В результате в монастыре отключили свет, воду и газ, и насельники вынуждены жить без всяких удобств.
"За коммунальные не платили только с марта месяца этого года из-за материальных трудностей. Света и правда не было около недели, но включили. Сначала у нас возникла проблема с трансформатором, потом полетела городская подстанция", - сказал РИА Новости источник в монастыре.
По его словам, в данный момент проблем с электроэнергией не наблюдается.
"Насчёт воды: городская служба проводит ремонт трубопровода горячей воды. В этой связи её сейчас нет. Есть только холодная вода", - добавил собеседник агентства.