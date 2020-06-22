В Угрешском монастыре ответили на сообщения о многолетних долгах за ЖКХ

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В Николо-Угрешском монастыре в подмосковном городе Дзержинский опровергли информацию о том, что обитель якобы несколько лет не платила коммунальные платежи, отметив, что это действительно происходило только с марта этого года из-за материальных трудностей.

Ранее в Telegram появилась информация о том, что наместник Николо-Угрешского мужского монастыря игумен Варфоломей (Петров) несколько лет назад отказался платить по коммунальным счетам, объясняя это тем, что у Церкви нет денег. При этом когда прихожане собрали обители 2,5 миллиона рублей, он якобы этот дар не принял. В результате в монастыре отключили свет, воду и газ, и насельники вынуждены жить без всяких удобств.

"За коммунальные не платили только с марта месяца этого года из-за материальных трудностей. Света и правда не было около недели, но включили. Сначала у нас возникла проблема с трансформатором, потом полетела городская подстанция", - сказал РИА Новости источник в монастыре.

По его словам, в данный момент проблем с электроэнергией не наблюдается.