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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200622/1573332533.html
В Угрешском монастыре ответили на сообщения о многолетних долгах за ЖКХ
В Николо-Угрешском монастыре в подмосковном городе Дзержинский опровергли информацию о том, что обитель якобы несколько лет не платила коммунальные платежи,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T23:54
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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новости - религия и мировоззрение

В Угрешском монастыре ответили на сообщения о многолетних долгах за ЖКХ

23:54 22.06.2020
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© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкКрепостная стена Николо-Угрешского монастыря
Крепостная стена Николо-Угрешского монастыря
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В Николо-Угрешском монастыре в подмосковном городе Дзержинский опровергли информацию о том, что обитель якобы несколько лет не платила коммунальные платежи, отметив, что это действительно происходило только с марта этого года из-за материальных трудностей.
Ранее в Telegram появилась информация о том, что наместник Николо-Угрешского мужского монастыря игумен Варфоломей (Петров) несколько лет назад отказался платить по коммунальным счетам, объясняя это тем, что у Церкви нет денег. При этом когда прихожане собрали обители 2,5 миллиона рублей, он якобы этот дар не принял. В результате в монастыре отключили свет, воду и газ, и насельники вынуждены жить без всяких удобств.
"За коммунальные не платили только с марта месяца этого года из-за материальных трудностей. Света и правда не было около недели, но включили. Сначала у нас возникла проблема с трансформатором, потом полетела городская подстанция", - сказал РИА Новости источник в монастыре.
По его словам, в данный момент проблем с электроэнергией не наблюдается.
"Насчёт воды: городская служба проводит ремонт трубопровода горячей воды. В этой связи её сейчас нет. Есть только холодная вода", - добавил собеседник агентства.
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