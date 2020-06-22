Житель Мичигана дважды выиграл четыре миллиона долларов в лотерею

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Житель Житель Мичигана второй раз выиграл в лотерею четыре миллиона долларов.

На сайте лотереи сообщается, что 50-тилетний Марк Кларк, вероятно, самый успешный житель округа Монро, штат Мичиган. Он сорвал джекпот второй раз менее чем за три года.

Сообщается, что в этот раз, как и в декабре 2017 года, Кларк купил свой выигрышный билет в одном из местных магазинов.

"Ты не думаешь, что выиграешь несколько миллионов однажды, и уж тем более не думаешь, что это может произойти дважды. Сложно выразить словами, что я чувствую", - приводятся на сайте лотереи слова счастливого победителя.

Он верит, что второй раз он выиграл благодаря своему покойному отцу, который около 10 лет назад дал ему монетку на удачу.

"Я соскреб (цифры) на билете монеткой, которую мне дал отец около 10 лет назад. Мы потеряли его около года назад из-за проблем со здоровьем, и я не могу не думать о том, что, возможно, эта монетка на удачу помогла мне выиграть", - сказал Кларк.

Он рассказал, что после первого выигрыша уволился с работы и ходил на рыбалку с отцом. Сейчас он планирует "продолжать ходить на рыбалку и проводить время с сыном и семьей".