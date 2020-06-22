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Житель Мичигана дважды выиграл четыре миллиона долларов в лотерею
Житель Мичигана второй раз выиграл в лотерею четыре миллиона долларов. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T23:53
мичиган
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мичиган, сша, в мире

Житель Мичигана дважды выиграл четыре миллиона долларов в лотерею

23:50 22.06.2020 (обновлено: 23:53 22.06.2020)
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CC BY-SA 2.0 / Nic Redhead / DetroitВид на Детройт, штат Мичиган, США
Вид на Детройт, штат Мичиган, США
CC BY-SA 2.0 / Nic Redhead / Detroit
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Житель Мичигана второй раз выиграл в лотерею четыре миллиона долларов.
На сайте лотереи сообщается, что 50-тилетний Марк Кларк, вероятно, самый успешный житель округа Монро, штат Мичиган. Он сорвал джекпот второй раз менее чем за три года.
Сообщается, что в этот раз, как и в декабре 2017 года, Кларк купил свой выигрышный билет в одном из местных магазинов.
"Ты не думаешь, что выиграешь несколько миллионов однажды, и уж тем более не думаешь, что это может произойти дважды. Сложно выразить словами, что я чувствую", - приводятся на сайте лотереи слова счастливого победителя.
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Он верит, что второй раз он выиграл благодаря своему покойному отцу, который около 10 лет назад дал ему монетку на удачу.
"Я соскреб (цифры) на билете монеткой, которую мне дал отец около 10 лет назад. Мы потеряли его около года назад из-за проблем со здоровьем, и я не могу не думать о том, что, возможно, эта монетка на удачу помогла мне выиграть", - сказал Кларк.
Он рассказал, что после первого выигрыша уволился с работы и ходил на рыбалку с отцом. Сейчас он планирует "продолжать ходить на рыбалку и проводить время с сыном и семьей".
"У меня в жизни было много взлетов и падений, но сейчас все прекрасно", - добавил Кларк.
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