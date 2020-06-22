Лукашенко призвал сохранить мир и стабильность в Белоруссии

МИНСК, 22 июн - РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан сохранить в республике мир и стабильность, объединиться для построения благополучного будущего.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Лукашенко в понедельник посетил Брест , где в том числе провел встречу с местной оппозицией.

"Я человек мирный, не хочу, чтобы мы каким-то образом разрушали тот мир и стабильность, которые сегодня существуют. Кто-то оценивает эту стабильность как ненормальную, мол, нам такая стабильность не нужна. Ну, как мог, как умел, не один я, многие из нас создавали эту страну, и она такая есть. Может, другие сделают лучше, 9 августа все решится", - отметил белорусский лидер, заверив, что никаких фальсификаций во время предстоящих выборов не будет.

Лукашенко призвал всех объединиться в пользу интересов страны и построения благополучного будущего. "У вас есть дети. И у меня. Я хочу, чтобы они жили в свободной, независимой стране. Хватит уже на нас ездить, быть в лаптях и под плеткой. Давайте как-нибудь мы встанем вместе и защитим (страну)", - сказал президент.

Он также отметил, что уважительно относится к мнению людей, даже если не разделяет их взгляды. По словам Лукашенко, он хорошо учился в советские времена и "нынешнюю демократию изучал не по книжкам".

"Есть большинство, оно в основном всегда решает. Но есть меньшинство, к которому надо прислушиваться. Поэтому не считаю, что вами (мнением меньшинства) надо пренебрегать. И я тут не заигрываю с вами и не собираюсь вам польстить. Я считаю, что любой человек имеет право высказывать свою позицию", - сказал Лукашенко. В то же время он подчеркнул, что категорически не согласен, если кто-либо - будь то меньшинство или большинство - ведет себя агрессивно.