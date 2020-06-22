https://ria.ru/20200622/1573332204.html
СМИ сообщили об отраженной воздушной атаке в районе Хмеймима
Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников, сообщило государственное агентство САНА. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T23:29
2020-06-23T01:06
хмеймим
война в сирии
джабла
война в сирии
сирия
в мире
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https://ria.ru/20200615/1572922298.html
Здравствуйте ! ......
Да... Видимо зря Российские солдаты спасали их из концлагерей.
267
Вольдемар
Только Нетаньяху об этом не знает - поэтому так тщательно договаривается с Путиным.
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хмеймим
джабла
сирия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151231/71/1512317108_0:20:2100:1201_1400x0_80_0_0_7d551d3c8b7669b7ad5f5ce705e73479.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хмеймим, джабла, война в сирии, сирия, в мире