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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200622/1573332204.html
СМИ сообщили об отраженной воздушной атаке в районе Хмеймима
Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников, сообщило государственное агентство САНА. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-23T01:06
хмеймим
война в сирии
джабла
война в сирии
сирия
в мире
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https://ria.ru/20200615/1572922298.html
Да... Видимо зря Российские солдаты спасали их из концлагерей.
267
Только Нетаньяху об этом не знает - поэтому так тщательно договаривается с Путиным.
105
65
хмеймим
джабла
сирия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хмеймим, джабла, война в сирии, сирия, в мире

СМИ сообщили об отраженной воздушной атаке в районе Хмеймима

23:29 22.06.2020 (обновлено: 01:06 23.06.2020)
11239
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкРоссийский вертолет Ми-24 во время облета авиабазы "Хмеймим" в Сирии
Российский вертолет Ми-24 во время облета авиабазы Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
БЕЙРУТ, 22 июн — РИА Новости. Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников, сообщило государственное агентство САНА.
Как пишет издание, ударам подвергся район Джабле, который находится в 15 километрах от российской авиабазы в Хмеймиме.
Других подробностей атаки пока нет.
Засевшие на западе Идлиба террористы нередко применяют беспилотники со взрывными снарядами, пытаясь атаковать российскую базу и расположенные рядом территории, включая прибрежный город Джабле.
Всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс ТОР-М2 на полигоне Ейский Учебного центра войсковой противовоздушной обороны, где проходит всеармейский конкурс Чистое небо
15 июня, 03:18Война в Сирии
Комплексы ПВО "Тор" за время войны в Сирии сбили более 45 беспилотников
17710948815
Обсудить 65
Война в СирииХмеймимДжаблаВойна в СирииСирияВ мире
Популярные комментарии
Да... Видимо зря Российские солдаты спасали их из концлагерей.
23 июня, 00:00
Здравствуйте ! ......
26100015
Только Нетаньяху об этом не знает - поэтому так тщательно договаривается с Путиным.
23 июня, 00:21
ВВольдемар
9770001
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