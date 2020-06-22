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Иран начнет переговоры о компенсациях из-за крушения украинского Boeing
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонных переговоров со своим канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем согласился начать переговоры о... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T23:22
крушение украинского самолета в иране
международные авиалинии украины
мохаммад джавад зариф
владимир зеленский
канада
иран
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в мире
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крушение украинского самолета в иране, международные авиалинии украины, мохаммад джавад зариф, владимир зеленский, канада, иран, украина, в мире

Иран начнет переговоры о компенсациях из-за крушения украинского Boeing

23:22 22.06.2020
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонных переговоров со своим канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем согласился начать переговоры о возмещении ущерба в связи произошедшим в январе под Тегераном крушением самолета "Международных авиалиний Украины", сообщил канадский МИД.
"Министр (иностранных дел Ирана) Зариф обязался, что Иран без дальнейшего промедления отправит бортовые самописцы во Францию для проведения анализа. Иран подробно расскажет о прогрессе в этом вопросе на встрече Международной организации гражданской авиации на этой неделе", - отмечается в заявлении.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Появилось видео предполагаемого запуска ракеты по украинскому Boeing
"Он (глава иранского МИД) также согласился начать переговоры о компенсациях и представить обновленную информацию Канаде и другим странам на следующем заседании международной группы по координации и реагированию", - подчеркнули в ведомстве.
В понедельник иранское министерство иностранных дел сообщило, что Иран в течение нескольких дней отправит во Францию черные ящики со сбитого под Тегераном украинского самолета.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадской газете Globe and Mail заявил, что Киев обратится в международный суд, если Иран не выполнит свои обязательства в связи со сбитым самолетом Boeing.
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15 января, 07:40
В Иране задержан автор видео с попаданием ракеты в украинский Boeing
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
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Крушение украинского самолета в ИранеМеждународные авиалинии УкраиныМохаммад Джавад ЗарифВладимир ЗеленскийКанадаИранУкраинаВ мире
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