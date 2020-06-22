Иран начнет переговоры о компенсациях из-за крушения украинского Boeing

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонных переговоров со своим канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем согласился начать переговоры о возмещении ущерба в связи произошедшим в январе под Тегераном крушением самолета "Международных авиалиний Украины", сообщил канадский МИД.
"Он (глава иранского МИД) также согласился начать переговоры о компенсациях и представить обновленную информацию Канаде и другим странам на следующем заседании международной группы по координации и реагированию", - подчеркнули в ведомстве.
В понедельник иранское министерство иностранных дел сообщило, что Иран в течение нескольких дней отправит во Францию черные ящики со сбитого под Тегераном украинского самолета.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадской газете Globe and Mail заявил, что Киев обратится в международный суд, если Иран не выполнит свои обязательства в связи со сбитым самолетом Boeing.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.