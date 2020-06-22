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В Сочи полицейские задержали хулиганов, устроивших стрельбу
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Сочи после стрельбы на улице, участники инцидента задержаны, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T23:10
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
сочи
краснодарский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), сочи, краснодарский край, происшествия

В Сочи полицейские задержали хулиганов, устроивших стрельбу

23:10 22.06.2020
724
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 22 июн – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Сочи после стрельбы на улице, участники инцидента задержаны, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что вечером в понедельник в дежурную часть УВД города Сочи поступило сообщение о конфликте неизвестных на улице Просвещения в Адлерском районе. Когда на место происшествия приехали полицейские, участники конфликта скрылись, но было обнаружено и изъято десять гильз, предположительно от травматического оружия.
"В течение часа в ходе оперативно-разыскных мероприятий участники конфликта были установлены и доставлены в отдел полиции для разбирательства. Обстоятельства происшествия выясняются, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", - говорится в сообщении.
Уточняется, что, по предварительным данным конфликт произошел на бытовой почве.
Сотрудник полиции
Вчера, 10:30
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1512031
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)СочиКраснодарский крайПроисшествия
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