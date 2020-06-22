https://ria.ru/20200622/1573331924.html
В Сочи полицейские задержали хулиганов, устроивших стрельбу
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Сочи после стрельбы на улице, участники инцидента задержаны, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T23:10
2020-06-22T23:10
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
сочи
краснодарский край
происшествия
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https://ria.ru/20200622/1573283619.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), сочи, краснодарский край, происшествия
СОЧИ, 22 июн – РИА Новости.
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Сочи
после стрельбы на улице, участники инцидента задержаны, сообщает ГУ МВД
России по Краснодарскому краю
.
Отмечается, что вечером в понедельник в дежурную часть УВД города Сочи поступило сообщение о конфликте неизвестных на улице Просвещения в Адлерском районе. Когда на место происшествия приехали полицейские, участники конфликта скрылись, но было обнаружено и изъято десять гильз, предположительно от травматического оружия.
"В течение часа в ходе оперативно-разыскных мероприятий участники конфликта были установлены и доставлены в отдел полиции для разбирательства. Обстоятельства происшествия выясняются, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", - говорится в сообщении.
Уточняется, что, по предварительным данным конфликт произошел на бытовой почве.