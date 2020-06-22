В Сочи полицейские задержали хулиганов, устроивших стрельбу

Отмечается, что вечером в понедельник в дежурную часть УВД города Сочи поступило сообщение о конфликте неизвестных на улице Просвещения в Адлерском районе. Когда на место происшествия приехали полицейские, участники конфликта скрылись, но было обнаружено и изъято десять гильз, предположительно от травматического оружия.