В Киеве число жертв взрыва газа в доме возросло до четырех человек

"Спасатели обнаружили под завалами на четвертом этаже дома по ул. Соломии Крушельницкой 1/5 тело еще одного погибшего, предварительно - мужского пола. Сейчас продолжаются работы по деблокированию тела. Неизвестной остается судьба еще одного жителя этого дома", - написал Кличко в своём Telegram-канале.