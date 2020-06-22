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В Киеве число жертв взрыва газа в доме возросло до четырех человек
Спасатели обнаружили четвертого погибшего под завалами дома в Киеве, где произошел взрыв, сообщил в понедельник мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T23:03
арсен аваков
виталий кличко
мвд украины
киев
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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арсен аваков, виталий кличко, мвд украины, киев, украина, в мире

В Киеве число жертв взрыва газа в доме возросло до четырех человек

23:03 22.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЖилой девятиэтажный дом в Киеве, где произошел взрыв бытового газа, в результате которого разрушены межэтажные перекрытия четырех этажей.
Жилой девятиэтажный дом в Киеве, где произошел взрыв бытового газа, в результате которого разрушены межэтажные перекрытия четырех этажей.
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 июн - РИА Новости. Спасатели обнаружили четвертого погибшего под завалами дома в Киеве, где произошел взрыв, сообщил в понедельник мэр украинской столицы Виталий Кличко.
В воскресенье пресс-служба госслужбы по ЧС сообщила, что взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Киеве, разрушены несколько этажей. Спасатели эвакуировали из дома 23 человек, троих достали из-под завалов. Позже госслужба по ЧС сообщила, что еще три человека погибли. Возбуждено уголовное дело. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии взрыва - газ или взрывное устройство.
На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Киеве, Украина
21 июня, 12:51
Полиция рассматривает две версии взрыва в доме в Киеве
"Спасатели обнаружили под завалами на четвертом этаже дома по ул. Соломии Крушельницкой 1/5 тело еще одного погибшего, предварительно - мужского пола. Сейчас продолжаются работы по деблокированию тела. Неизвестной остается судьба еще одного жителя этого дома", - написал Кличко в своём Telegram-канале.
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Арсен АваковВиталий КличкоМВД УкраиныКиевУкраинаВ мире
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