США внесли ряд китайских СМИ в список "иностранных миссий"

ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Госдепартамент США в понедельник сообщил, что вносит еще несколько китайских СМИ в список "иностранных представительств (миссий)" в связи с тем, что они подконтрольны властям КНР.
"В соответствии с законом "Об иностранных миссиях" государственный департамент издает сегодня новое определение, в котором операции Центрального телевидения Китая, китайской Службы Новостей, "Народной ежедневной газеты" и "Глобал Таймс" США определяются как иностранные миссии", - говорится в сообщении ведомства.
Как считают в Вашингтоне, указанные СМИ "фактически принадлежат иностранному правительству или эффективно контролируются им".
В госдепартаменте поясняют, что изменение статуса этих СМИ "не основано на каком-либо содержании (материалов), произведенном этими организациями, и оно не накладывает никаких ограничений на то, что указанные организации могут публиковать в Соединенных Штатах". Однако признанные в качестве иностранных представительств СМИ теперь "должны соблюдать определенные административные требования, которые также применяются к иностранным посольствам и консульствам в Соединенных Штатах".
В ведомстве напомнили, что 18 февраля аналогичный статус получили информационное агентство Синьхуа, China Global Television Network, China Radio International, China Daily Distribution Corporation и Hai Tian Development USA.
"Эта классификация признает пропагандистские средства КНР в качестве иностранных представительств и повышает прозрачность в отношении деятельности КПК и правительства КНР в средствах массовой информации в Соединенных Штатах", - заявляют в госдепартаменте.