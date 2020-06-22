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США внесли ряд китайских СМИ в список "иностранных миссий"
Госдепартамент США в понедельник сообщил, что вносит еще несколько китайских СМИ в список "иностранных представительств (миссий)" в связи с тем, что они... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T22:55
государственный департамент сша
китай
вашингтон (город)
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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государственный департамент сша, китай, вашингтон (город), сша, в мире

США внесли ряд китайских СМИ в список "иностранных миссий"

22:55 22.06.2020
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Госдепартамент США в понедельник сообщил, что вносит еще несколько китайских СМИ в список "иностранных представительств (миссий)" в связи с тем, что они подконтрольны властям КНР.
"В соответствии с законом "Об иностранных миссиях" государственный департамент издает сегодня новое определение, в котором операции Центрального телевидения Китая, китайской Службы Новостей, "Народной ежедневной газеты" и "Глобал Таймс" США определяются как иностранные миссии", - говорится в сообщении ведомства.
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Как считают в Вашингтоне, указанные СМИ "фактически принадлежат иностранному правительству или эффективно контролируются им".
В госдепартаменте поясняют, что изменение статуса этих СМИ "не основано на каком-либо содержании (материалов), произведенном этими организациями, и оно не накладывает никаких ограничений на то, что указанные организации могут публиковать в Соединенных Штатах". Однако признанные в качестве иностранных представительств СМИ теперь "должны соблюдать определенные административные требования, которые также применяются к иностранным посольствам и консульствам в Соединенных Штатах".
В ведомстве напомнили, что 18 февраля аналогичный статус получили информационное агентство Синьхуа, China Global Television Network, China Radio International, China Daily Distribution Corporation и Hai Tian Development USA.
"Эта классификация признает пропагандистские средства КНР в качестве иностранных представительств и повышает прозрачность в отношении деятельности КПК и правительства КНР в средствах массовой информации в Соединенных Штатах", - заявляют в госдепартаменте.
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