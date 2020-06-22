США внесли ряд китайских СМИ в список "иностранных миссий"

В ведомстве напомнили, что 18 февраля аналогичный статус получили информационное агентство Синьхуа, China Global Television Network, China Radio International, China Daily Distribution Corporation и Hai Tian Development USA.

"Эта классификация признает пропагандистские средства КНР в качестве иностранных представительств и повышает прозрачность в отношении деятельности КПК и правительства КНР в средствах массовой информации в Соединенных Штатах", - заявляют в госдепартаменте.