Песков заявил о постоянной ротации в российской власти

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В России постоянно происходит ротация власти, заявил пресс-секретарь президента В России постоянно происходит ротация власти, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

"Не замечать этого было бы неверно", — подчеркнул он.

Накануне президент Владимир Путин не исключил возможности участия в президентской гонке, если будут приняты поправки к Конституции.

"Посмотрим. Там видно будет", — сказал российский лидер.

Глава государства также призвал чиновников не "рыскать глазами" в поисках возможных преемников. Путин добавил, что если у него не будет возможности участвовать в выборах, то через год или два вместо нормальной работы во властных структурах начнут пытаться угадать возможных кандидатов на пост президента.

Поправки в Конституцию

Одна из рассматриваемых поправок к Основному закону страны затрагивает президентские выборы. Согласно тексту, действующий глава государства сможет вновь баллотироваться на этот пост.

Общероссийское голосование по поправкам назначено на 1 июля. Изначально его должны были провести 22 апреля, но перенесли из-за ситуации с пандемией коронавируса.