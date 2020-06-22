https://ria.ru/20200622/1573331636.html
Песков заявил о постоянной ротации в российской власти
В России постоянно происходит ротация власти, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T22:46
2020-06-22T22:46
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, политика
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости.
В России постоянно происходит ротация власти, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
"Не замечать этого было бы неверно", — подчеркнул он.
Накануне президент Владимир Путин
не исключил возможности участия в президентской гонке, если будут приняты поправки к Конституции.
"Посмотрим. Там видно будет", — сказал российский лидер.
Глава государства также призвал чиновников не "рыскать глазами" в поисках возможных преемников. Путин добавил, что если у него не будет возможности участвовать в выборах, то через год или два вместо нормальной работы во властных структурах начнут пытаться угадать возможных кандидатов на пост президента.
Поправки в Конституцию
Одна из рассматриваемых поправок к Основному закону страны затрагивает президентские выборы. Согласно тексту, действующий глава государства сможет вновь баллотироваться на этот пост.
Общероссийское голосование по поправкам назначено на 1 июля. Изначально его должны были провести 22 апреля, но перенесли из-за ситуации с пандемией коронавируса.
Поправки в Конституцию посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и чиновникам разного уровня. Также они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают Бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности.