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Песков заявил о постоянной ротации в российской власти
В России постоянно происходит ротация власти, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T22:46
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
россия, дмитрий песков, владимир путин, политика

Песков заявил о постоянной ротации в российской власти

22:46 22.06.2020
4190
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В России постоянно происходит ротация власти, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
"Не замечать этого было бы неверно", — подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин
21 июня, 13:24
Путин рассказал, какой видит политическую систему России
Накануне президент Владимир Путин не исключил возможности участия в президентской гонке, если будут приняты поправки к Конституции.
"Посмотрим. Там видно будет", — сказал российский лидер.
Глава государства также призвал чиновников не "рыскать глазами" в поисках возможных преемников. Путин добавил, что если у него не будет возможности участвовать в выборах, то через год или два вместо нормальной работы во властных структурах начнут пытаться угадать возможных кандидатов на пост президента.
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
18 июня, 14:08Голосование по поправкам в Конституцию
Верховный суд объяснил, почему не принял иск о голосовании по Конституции

Поправки в Конституцию

Одна из рассматриваемых поправок к Основному закону страны затрагивает президентские выборы. Согласно тексту, действующий глава государства сможет вновь баллотироваться на этот пост.
Общероссийское голосование по поправкам назначено на 1 июля. Изначально его должны были провести 22 апреля, но перенесли из-за ситуации с пандемией коронавируса.
Поправки в Конституцию посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и чиновникам разного уровня. Также они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают Бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности.
Агитационный плакат, информирующий об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, на остановке общественного транспорта в Красноярске
21 июня, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Борьба против поправок к Конституции как "последний и решительный бой"
3502663
Обсудить 1
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
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23 июня, 01:30
Будущее Страны
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