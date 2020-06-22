В Москве умерли 26 пациентов с коронавирусом

Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. За сутки в Москве скончались 26 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе.

Накануне от COVID-19 скончались еще 20 человек. Таким образом, количество жертв вируса в столице достигло 3643.

Ранее мэр Сергей Собянин отметил снижение уровня заболеваемости COVID-19 в Москве. Градоначальник также объявил о новом этапе по снятию ограничений в столице, который начнется с 23 июня.

За все время пандемии в Москве зарегистрировали 215 тысяч случаев заражения коронавирусом, при этом около 134 тысяч пациентов уже излечились. По всей России выявили 592 тысячи инфицированных, 344 тысячи из которых вылечились, свыше восьми тысяч скончались.