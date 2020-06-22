https://ria.ru/20200622/1573331263.html
СМИ сообщили об обстреле международного аэропорта Багдада
Международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу, сообщило в понедельник информационное агентство INA со ссылкой на пресс-службу органов безопасности РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T22:33
2020-06-22T22:33
мустафа аль-каземи
багдад (город)
ирак
в мире
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багдад (город)
ирак
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155953/45/1559534577_0:368:2987:2048_1400x0_80_0_0_73102d30a67b5aa0c0f2c62cd59c23b1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мустафа аль-каземи, багдад (город), ирак, в мире
КАИР, 22 июн - РИА Новости.
Международный аэропорт Багдада
подвергся ракетному обстрелу, сообщило
в понедельник информационное агентство INA со ссылкой на пресс-службу органов безопасности Ирака
.
"Ракета упала на территории международного аэропорта Багдада, ущерб не нанесен", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, ракета была запущена из деревни близ города Абу-Грейб, расположенного к западу от иракской столицы.
Ранее в понедельник агентство сообщало, что иракские силовики обнаружили в Багдаде пусковую установку, заряженную готовыми к запуску ракетными снарядами.
Мишенью ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок регулярно становится "зеленая зона" иракской столицы, где расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт Багдада, к которому примыкает военный аэродром. Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам среди населения и не влекут существенного ущерба.
На прошлой неделе Объединенное командование ВС Ирака сообщило, что премьер-министр Мустафа аль-Каземи
распорядился создать специальные комитеты с целью пресечь подобные инциденты.