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СМИ сообщили об обстреле международного аэропорта Багдада
Международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу, сообщило в понедельник информационное агентство INA со ссылкой на пресс-службу органов безопасности РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T22:33
мустафа аль-каземи
багдад (город)
ирак
в мире
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багдад (город)
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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мустафа аль-каземи, багдад (город), ирак, в мире

СМИ сообщили об обстреле международного аэропорта Багдада

22:33 22.06.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМеждународный аэропорт Багдада, Ирак
Международный аэропорт Багдада, Ирак
© РИА Новости / Виталий Белоусов
КАИР, 22 июн - РИА Новости. Международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу, сообщило в понедельник информационное агентство INA со ссылкой на пресс-службу органов безопасности Ирака.
"Ракета упала на территории международного аэропорта Багдада, ущерб не нанесен", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, ракета была запущена из деревни близ города Абу-Грейб, расположенного к западу от иракской столицы.
Ранее в понедельник агентство сообщало, что иракские силовики обнаружили в Багдаде пусковую установку, заряженную готовыми к запуску ракетными снарядами.
Мишенью ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок регулярно становится "зеленая зона" иракской столицы, где расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт Багдада, к которому примыкает военный аэродром. Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам среди населения и не влекут существенного ущерба.
На прошлой неделе Объединенное командование ВС Ирака сообщило, что премьер-министр Мустафа аль-Каземи распорядился создать специальные комитеты с целью пресечь подобные инциденты.
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Мустафа аль-КаземиБагдад (город)ИракВ мире
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