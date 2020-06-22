https://ria.ru/20200622/1573330961.html
Пушков прокомментировал нежелание Зеленского приехать на парад Победы
Сенатора Алексея Пушкова не удивило нежелание Владимира Зеленского приехать на парад Победы в Москву. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T22:11
2020-06-22T22:32
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дмитрий песков
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москва
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украина
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https://ria.ru/20200620/1573236162.html
https://ria.ru/20200622/1573291091.html
konstantinparshutin
Правильно сделали,что не пригласили.
67
Covid короновирусович
В Россиию его теперь приглашают только на корпоративы, но и то не очень пользуется спросом))
30
22
россия
москва
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571720899_0:37:3071:1764_1400x0_80_0_0_c5be8d1a04ae451f9f28554f2bfaad3f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, снг, алексей пушков, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, москва, киев, украина, общество