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Пушков прокомментировал нежелание Зеленского приехать на парад Победы
Сенатора Алексея Пушкова не удивило нежелание Владимира Зеленского приехать на парад Победы в Москву. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T22:32
россия
снг
алексей пушков
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
москва
киев
украина
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https://ria.ru/20200620/1573236162.html
https://ria.ru/20200622/1573291091.html
Правильно сделали,что не пригласили.
67
В Россиию его теперь приглашают только на корпоративы, но и то не очень пользуется спросом))
30
22
россия
москва
киев
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, снг, алексей пушков, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, москва, киев, украина, общество

Пушков прокомментировал нежелание Зеленского приехать на парад Победы

22:11 22.06.2020 (обновлено: 22:32 22.06.2020)
13076
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Сенатора Алексея Пушкова не удивило нежелание Владимира Зеленского приехать на парад Победы в Москву.
Ранее украинский лидер заявил, что и не планировал посещать мероприятие. Он также отметил, что его туда не приглашали.
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"Зеленский подтвердил мою оценку: даже если бы его пригласили на парад Победы, он не поехал бы в Москву. Что еще раз доказывает верность решения не направлять ему приглашение", — написал Пушков в твиттере.
По мнению парламентария, такой шаг российских властей на Украине использовали бы в пропагандистских целях.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Украина ни разу не демонстрировала желание разделить радость праздника Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, Кремль в первую очередь заинтересован в присутствии на нем гостей из стран СНГ.
Из-за пандемии коронавируса парад в этом году перенесли на 24 июня.
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РоссияСНГАлексей ПушковВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваКиевУкраинаОбщество
Популярные комментарии
Правильно сделали,что не пригласили.
22 июня, 22:28
kkonstantinparshutin
6600001
В Россиию его теперь приглашают только на корпоративы, но и то не очень пользуется спросом))
22 июня, 23:09
Covid короновирусович
2180001
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