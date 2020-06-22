Пушков прокомментировал нежелание Зеленского приехать на парад Победы

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Сенатора Алексея Пушкова не удивило нежелание Владимира Зеленского приехать на парад Победы в Москву.

Ранее украинский лидер заявил, что и не планировал посещать мероприятие. Он также отметил, что его туда не приглашали.

"Зеленский подтвердил мою оценку: даже если бы его пригласили на парад Победы, он не поехал бы в Москву. Что еще раз доказывает верность решения не направлять ему приглашение", — написал Пушков в твиттере

По мнению парламентария, такой шаг российских властей на Украине использовали бы в пропагандистских целях.

Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Украина ни разу не демонстрировала желание разделить радость праздника Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, Кремль в первую очередь заинтересован в присутствии на нем гостей из стран СНГ.