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Во Франции число жертв коронавируса выросло на 23 человека
Двадцать три человека скончались от коронавируса за сутки в больницах Франции, общее число жертв превышает 29,6 тысячи, сообщает министерство здравоохранения... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T22:01
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, франция, в мире

Во Франции число жертв коронавируса выросло на 23 человека

22:01 22.06.2020
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© AP Photo / Jean-Francois BadiasМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
© AP Photo / Jean-Francois Badias
ПАРИЖ, 22 июн - РИА Новости. Двадцать три человека скончались от коронавируса за сутки в больницах Франции, общее число жертв превышает 29,6 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны в понедельник.
В воскресенье сообщалось о 29 640 умерших от коронавирусной инфекции COVID-19.
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"С начала эпидемии во Франции скончались 29 663 человека, из них 19 206 умерли в больницах", - говорится в коммюнике.
Данные по смертям в социальных и медико-социальных учреждениях будут обновлены 23 июня.
В больницах находятся 9693 человека. За последние сутки были госпитализированы 142 пациента. В реанимации остаётся 701 человек, за последние 24 часа туда поступили 16 больных. Вместе с тем общее число пациентов в реанимации сократилось на 26 по сравнению с прошлой пятницей.
С момента начала эпидемии были госпитализированы почти 104 тысячи человек, из них более 18 тысяч находились в реанимации. После выздоровления домой вернулись 74,6 тысячи человек, отмечает министерство.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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