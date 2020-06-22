Саудовская Аравия отменила хадж для паломников из-за рубежа

Территория Мекки, где расположены святые для мусульман места, до сих пор закрыта для свободного передвижения из-за большого числа инфицированных коронавирусом.

Саудовская Аравия занимает первое место среди арабских стран по числу случаев заболевания коронавирусом с более чем 161 тысячей инфицированных. Уже несколько недель число заболевших за сутки в королевстве не снижается менее трех тысяч. С начала пандемии умерли 1307 человек, выздоровели более 105 тысяч.