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Саудовская Аравия отменила хадж для паломников из-за рубежа
Власти Саудовской Аравии из-за коронавируса разрешили участвовать в хадже в этом году - ежегодном паломничестве к святым местам ислама в Мекке и Медине - только РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T21:58
новости - религия и мировоззрение
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коронавирус covid-19
саудовская аравия
медина
мекка
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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новости - религия и мировоззрение, коронавирус covid-19, саудовская аравия, медина, мекка, в мире

Саудовская Аравия отменила хадж для паломников из-за рубежа

21:58 22.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПаломники во время хаджа совершают обход вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке
Паломники во время хаджа совершают обход вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ДОХА, 22 июн - РИА Новости. Власти Саудовской Аравии из-за коронавируса разрешили участвовать в хадже в этом году - ежегодном паломничестве к святым местам ислама в Мекке и Медине - только небольшому числу мусульманских паломников, которые уже находятся в королевстве, паломники из-за рубежа не смогут принять участие в этом году, говорится в выпущенном в понедельник сообщении министерства по делам хаджа и умры Саудовской Аравии.
"В связи с пандемией коронавируса и опасностью, которую представляет этот вирус для больших скоплений людей, хадж в 1441 году по мусульманскому календарю (2020 году - по христианскому летоисчислению) состоится с участием ограниченного числа паломников различных национальностей, которые находятся на территории страны, исходя из соображений необходимости сберечь здоровье людей", - говорится в сообщении министерства.
Территория Мекки, где расположены святые для мусульман места, до сих пор закрыта для свободного передвижения из-за большого числа инфицированных коронавирусом.
Саудовская Аравия занимает первое место среди арабских стран по числу случаев заболевания коронавирусом с более чем 161 тысячей инфицированных. Уже несколько недель число заболевших за сутки в королевстве не снижается менее трех тысяч. С начала пандемии умерли 1307 человек, выздоровели более 105 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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