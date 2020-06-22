Суд огласит приговор Серебренникову 26 июня

"Суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора, он будет оглашен 26 июня", - сказала судья Олеся Менделеева.

Ранее суд выслушал прения сторон, в ходе которых защита просила об оправдательном, а прокуратура - об обвинительном приговоре. Часть выделенных на "Платформу" денег обналичивалась. Обвинение считает, что эти деньги похищались. Защита утверждает, что все обналиченные деньги тратили на постановки.