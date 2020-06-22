Суд огласит приговор Серебренникову 26 июня

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы 26 июня огласит приговор режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении денег, выделенных на проект "Платформа", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора, он будет оглашен 26 июня", - сказала судья Олеся Менделеева.
Ранее суд выслушал прения сторон, в ходе которых защита просила об оправдательном, а прокуратура - об обвинительном приговоре. Часть выделенных на "Платформу" денег обналичивалась. Обвинение считает, что эти деньги похищались. Защита утверждает, что все обналиченные деньги тратили на постановки.
Прокурор просит приговорить Серебренникова к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу 800 тысяч рублей, а также на три года запретить ему занимать административно- хозяйственные должности в учреждениях культуры. Продюссеру Алексею Малобродскому прокурор попросил назначить наказание в виде 5 лет колонии, Юрию Итину и Софье Апфельбаум - по 4 года.