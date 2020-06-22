Apple представила новую операционную систему iOS 14

Теперь на экранах устройств появятся виджеты, их размеры и положение можно будет регулировать. Пользователи смогут группировать приложения по категориям. Кроме того, в новой iOS появилась возможность воспроизводить видео в фоновом режиме: ролик будет проигрываться только в одной части экрана, а другую можно будет использовать для выполнения иных задач.