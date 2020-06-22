https://ria.ru/20200622/1573330470.html
Apple представила новую операционную систему iOS 14
Apple презентовала новую операционную систему для iPhone — iOS 14. Представители компании выступили на онлайн-конференции для разработчиков WWDC 2020. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T21:31
2020-06-22T22:19
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технологии
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https://ria.ru/20200611/1572831600.html
Михаил Николанко
И без лишних понтов, и пандемия нипочем, и восстание негров их не колышет... а нам до сих пор рассказывают про тупых американцев. ДАЕШЬ ЁТАФОН!!!!!!
20
Олег Егоров
Надо отдать должное IOS. Система реально стабильная и оптимизированная. Ну вот теперь они доросли до виджетов.
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12
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573328783_160:0:1632:828_1400x0_80_0_0_c611cb2f9a8db317238326b61a986b2a.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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