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https://ria.ru/20200622/1573330470.html
Apple представила новую операционную систему iOS 14
Apple презентовала новую операционную систему для iPhone — iOS 14. Представители компании выступили на онлайн-конференции для разработчиков WWDC 2020. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T22:19
bmw 5
apple iphone
apple ios
apple
технологии
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https://ria.ru/20200611/1572831600.html
И без лишних понтов, и пандемия нипочем, и восстание негров их не колышет... а нам до сих пор рассказывают про тупых американцев. ДАЕШЬ ЁТАФОН!!!!!!
20
Надо отдать должное IOS. Система реально стабильная и оптимизированная. Ну вот теперь они доросли до виджетов.
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РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573328783_160:0:1632:828_1400x0_80_0_0_c611cb2f9a8db317238326b61a986b2a.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
bmw 5, apple iphone, apple ios, apple, технологии

Apple представила новую операционную систему iOS 14

21:31 22.06.2020 (обновлено: 22:19 22.06.2020)
17259
© AppleСкриншот с конференции для разработчиков Apple WWDC 2020
Скриншот с конференции для разработчиков Apple WWDC 2020
© Apple
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Apple презентовала новую операционную систему для iPhoneiOS 14. Представители компании выступили на онлайн-конференции для разработчиков WWDC 2020.
Теперь на экранах устройств появятся виджеты, их размеры и положение можно будет регулировать. Пользователи смогут группировать приложения по категориям. Кроме того, в новой iOS появилась возможность воспроизводить видео в фоновом режиме: ролик будет проигрываться только в одной части экрана, а другую можно будет использовать для выполнения иных задач.
© AppleСкриншот с конференции для разработчиков Apple WWDC 2020
Скриншот с конференции для разработчиков Apple WWDC 2020
© Apple
Скриншот с конференции для разработчиков Apple WWDC 2020
Также Apple представила приложение CarKey, предназначенное для разблокировки автомобиля. Отмечается, что первой машиной, которая будет поддерживать эту функцию, станет BMW 5.
В новом ПО заработает встроенный голосовой переводчик, он будет поддерживать в том числе и русский язык.
Логотип компании Apple на магазине Apple Store в Нью-Йорке
11 июня, 20:00
Раскрыты планы Apple выпустить девять новых iPhone
9224215139
Обсудить 12
BMW 5Apple iPhoneApple iOSAppleТехнологии
Популярные комментарии
И без лишних понтов, и пандемия нипочем, и восстание негров их не колышет... а нам до сих пор рассказывают про тупых американцев. ДАЕШЬ ЁТАФОН!!!!!!
22 июня, 23:39
МНМихаил Николанко
1110503
Надо отдать должное IOS. Система реально стабильная и оптимизированная. Ну вот теперь они доросли до виджетов.
22 июня, 22:53
Олег Егоров
530005
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