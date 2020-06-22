Кузнецова рассказала о решении проблемы доступности лекарств в регионах

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Необходимо разработать алгоритм действий для региональных министерств здравоохранения в случае нехватки денег в бюджете региона на закупку дорогостоящих лекарств для детей, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребёнка в РФ Необходимо разработать алгоритм действий для региональных министерств здравоохранения в случае нехватки денег в бюджете региона на закупку дорогостоящих лекарств для детей, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребёнка в РФ Анны Кузнецовой

"Несмотря на наличие судебных решений по обеспечению детей лекарственными препаратами, их исполнение в регионах затягивается на неопределенный срок, причина – субъекты РФ не в состоянии осилить финансирования дорогостоящих препаратов. Тем временем ребенок, не получая необходимого лекарства, приобретает тяжелые, необратимые изменения здоровья. В этой связи детский омбудсмен считает необходимым уже сейчас, пока федеральное решение находится в стадии проработки, с привлечением Минздрава РФ продумать алгоритм действий региональных министерств здравоохранения в случае отсутствия достаточных средств в бюджете региона, чтобы помощь ребенку поступала незамедлительно",- говорится в сообщении.

При этом Кузнецова ранее уже направляла ряд предложений с вариантами решения данной проблемы, среди которых - поэтапное, поступательное финансирование. Кроме того, омбудсмен предлагает создать специальный фонд по обеспечению лекарственными препаратами пациентов с СМА.

"Уполномоченный по правам ребенка также предложила участникам круглого стола провести отдельную встречу с представителями российских фармацевтических компаний, для того, чтобы оценить потенциал отечественной лекарственной индустрии в решении вопроса обеспечения пациентов со СМА медицинскими препаратами",- дополняется в пресс-релизе.