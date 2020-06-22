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Кузнецова рассказала о решении проблемы доступности лекарств в регионах
Необходимо разработать алгоритм действий для региональных министерств здравоохранения в случае нехватки денег в бюджете региона на закупку дорогостоящих... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T21:34
анна кузнецова
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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353
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анна кузнецова, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Кузнецова рассказала о решении проблемы доступности лекарств в регионах

21:34 22.06.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Необходимо разработать алгоритм действий для региональных министерств здравоохранения в случае нехватки денег в бюджете региона на закупку дорогостоящих лекарств для детей, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребёнка в РФ Анны Кузнецовой.
"Несмотря на наличие судебных решений по обеспечению детей лекарственными препаратами, их исполнение в регионах затягивается на неопределенный срок, причина – субъекты РФ не в состоянии осилить финансирования дорогостоящих препаратов. Тем временем ребенок, не получая необходимого лекарства, приобретает тяжелые, необратимые изменения здоровья. В этой связи детский омбудсмен считает необходимым уже сейчас, пока федеральное решение находится в стадии проработки, с привлечением Минздрава РФ продумать алгоритм действий региональных министерств здравоохранения в случае отсутствия достаточных средств в бюджете региона, чтобы помощь ребенку поступала незамедлительно",- говорится в сообщении.
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При этом Кузнецова ранее уже направляла ряд предложений с вариантами решения данной проблемы, среди которых - поэтапное, поступательное финансирование. Кроме того, омбудсмен предлагает создать специальный фонд по обеспечению лекарственными препаратами пациентов с СМА.
"Уполномоченный по правам ребенка также предложила участникам круглого стола провести отдельную встречу с представителями российских фармацевтических компаний, для того, чтобы оценить потенциал отечественной лекарственной индустрии в решении вопроса обеспечения пациентов со СМА медицинскими препаратами",- дополняется в пресс-релизе.
Уточняется, что все выработанные предложения в ходе онлайн-заседания круглого стола по вопросам тактики обеспечения пациентов с СМА лекарственными препаратами будут направлены в адрес правительства РФ.
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Анна КузнецоваЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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