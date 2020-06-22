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В Белом доме разъяснили позицию Трампа по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп по-прежнему признает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо президентом страны, заявила в понедельник журналистам... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T21:32
кейли макинани
хуан гуаидо
дональд трамп
николас мадуро
венесуэла
сша
в мире
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РИА Новости
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кейли макинани, хуан гуаидо, дональд трамп, николас мадуро, венесуэла, сша, в мире

В Белом доме разъяснили позицию Трампа по Венесуэле

21:32 22.06.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп перед началом брифинг возле Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп перед началом брифинг возле Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по-прежнему признает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо президентом страны, заявила в понедельник журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
Ранее Трамп заявил, что ему не то чтобы нравилась идея признания Гуаидо президентом, добавив, что мог бы "жить и без этого", но согласился, так как у него не было возражений. Кроме того, он сказал, что "мог бы подумать о встрече" с лидеров Венесуэлы Николасом Мадуро, но сейчас отклонил подобные предложения, добавив позже, что темой встречи мог быть только "мирный уход" Мадуро.
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"Ничего не изменилось. Он продолжает признавать Хуана Гуаидо лидером Венесуэлы", - сказала Макинани.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Кейли МакинаниХуан ГуаидоДональд ТрампНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
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