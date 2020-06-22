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Лукашенко объяснил критику властей Белоруссии политической борьбой
Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил критику, которая звучит в адрес действующих властей республики, борьбой за президентское кресло. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T21:28
лидия ермошина
александр лукашенко
брестская область
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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лидия ермошина, александр лукашенко, брестская область, белоруссия, в мире

Лукашенко объяснил критику властей Белоруссии политической борьбой

21:28 22.06.2020
1140
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 22 июн - РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил критику, которая звучит в адрес действующих властей республики, борьбой за президентское кресло.
Как сообщает пресс-служба главы республики, речь об этом шла на встрече Лукашенко с представителями Брестской области.
"Правильно говорят: большое видится на расстоянии. За годы суверенного развития мы сделали огромный шаг вперед в промышленности, сельском хозяйстве, технологиях, социальной сфере. На примере Брестчины это видно особенно. Сегодня некоторые из тех, кто у вас тут пытается подвергнуть это сомнению, мутят воду, говорят о потерянных годах. О том, что с этой властью мы якобы зашли в тупик, что кругом одни проблемы. К этому надо относиться с пониманием. Может быть, даже спокойно. Это естественно, идет политическая борьба", - заявил президент.
При этом он отметил, что "цифры ведь не обманешь", а они, по словам Лукашенко, "красноречиво свидетельствуют об обратном".
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В частности, говоря о развитии Брестской области за минувшие годы, глава государства указал, что объем промышленного производства вырос в 5,5 раза, экспорт товаров увеличился почти в семь раз - до 2,6 миллиарда долларов. Появились абсолютно новые крупные производства в рыбной, молочной, химической промышленности, дополнительный импульс получила деревообработка, отметил Лукашенко.
Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа. Как сообщила РИА Новости в понедельник глава ЦИК республики Лидия Ермошина, в настоящее время в политической кампании продолжают участие семь человек, которые сдали в соответствующие территориальные комиссии на проверку подписи граждан, собранные в поддержку своего выдвижения кандидатами. Лукашенко баллотируется на шестой срок.
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