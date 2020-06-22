Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573329701.html
Число жертв коронавируса в мире увеличилось на 4025 человек
Более 152 тысяч случаев заражения коронавирусом во всем мире выявлено за сутки, общее число превысило 8,8 миллиона, следует из данных Всемирной организации... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T21:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_0:155:3044:1867_1400x0_80_0_0_9e5342f55e442660dd184c010efe76cd.jpg
https://ria.ru/20200208/1564431261.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_0:155:3044:1867_1400x0_80_0_0_9e5342f55e442660dd184c010efe76cd.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_313:0:3044:2048_1400x0_80_0_0_3f5dcf9d2a1364ad578a67a4558d79e6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_856:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_18193cdc7ea345b022991606542289df.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, воз, в мире

Число жертв коронавируса в мире увеличилось на 4025 человек

21:18 22.06.2020
333
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Более 152 тысяч случаев заражения коронавирусом во всем мире выявлено за сутки, общее число превысило 8,8 миллиона, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, за минувшие сутки в мире зафиксировано 4025 летальных исходов. Общее количество умерших пациентов с коронавирусом во всем мире составило 465 740, число заразившихся достигло 8 860 331.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
011200
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
Рекомендуем
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова рассказала о решении проблемы доступности лекарств в регионах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил критику властей Белоруссии политической борьбой
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД раскрыл детали переговоров с США в Вене
Президент США Дональд Трамп перед началом брифинг возле Белого дома в Вашингтоне
В Белом доме разъяснили позицию Трампа по Венесуэле
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Источник сообщил о прекращении дела против компании Nginx
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Во Франции число жертв коронавируса выросло на 23 человека
Мужчина во время пробежки на набережной в Тель-Авиве
В Израиле увеличат штраф за отсутствие медицинских масок
Паломники во время хаджа совершают обход вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке
Саудовская Аравия отменила хадж для паломников из-за рубежа
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Число случаев коронавируса в мире превысило девять миллионов
Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Аксенов назвал сроки полного снятия ограничений в Крыму
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Россия призвала Запад активизировать усилия по сохранению СВПД
Космический корабль Орел
Разработчик раскрыл способности нового российского корабля "Орел"
Дезинфекция мечети Сулеймание в Стамбуле
Число случаев COVID-19 в Турции за сутки возросло на 1212
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
В ООН прокомментировали возможное вмешательство Египта в Ливию
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Создатели "Вампиров средней полосы" не планируют замену Ефремова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:08В Трудовом кодексе предложили закрепить статус "молодого специалиста"
03:52Россияне не стали покупать меньше мороженого, несмотря на COVID-19
03:48Историк рассказал о путанице со Знаменем Победы в 1945 году
03:34"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
03:31Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
Лента новостейМолния