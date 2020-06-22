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МИД раскрыл детали переговоров с США в Вене
Москва и Вашингтон на консультациях в Вене по стратегической стабильности обсудили продление ДСНВ-3, заявили в понедельник в МИД РФ. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T23:23
россия
маршалл биллингсли
договор снв-3
сергей рябков
вена
сша
в мире
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россия
вена
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2020
РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, маршалл биллингсли, договор снв-3, сергей рябков, вена, сша, в мире

МИД раскрыл детали переговоров с США в Вене

21:16 22.06.2020 (обновлено: 23:23 22.06.2020)
2638
© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Баранов
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Москва и Вашингтон на консультациях в Вене по стратегической стабильности обсудили продление ДСНВ-3, заявили в понедельник в МИД РФ.
Российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности в понедельник завершились в Вене. Российскую делегацию на переговорах возглавлял замглавы МИД России Сергей Рябков, американскую - Маршалл Биллингсли. Консультации продлились около десяти часов.
Здание Государственной Думы РФ
20 июня, 12:45
США ищут предлог, чтобы не продлевать СНВ-3, считают в Госдуме
"В соответствии с поручением президентов двух стран было продолжено обсуждение перспектив контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении Договора о СНВ и поддержания стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД, а также в целом комплексного диалога по разрешению проблем в сфере международной безопасности", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.
ДСНВ-3 остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий.
Предыдущие двусторонние переговоры по стратегическим вопросам состоялись в Вене 16 января, после чего и без того нерегулярный диалог был поставлен на паузу по причине пандемии коронавируса.
Вена
Вчера, 20:35
Источник сообщил, что США выступят с заявлением по переговорам в Вене
2910005
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РоссияМаршалл БиллингслиДоговор СНВ-3Сергей РябковВенаСШАВ мире
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