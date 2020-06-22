МИД раскрыл детали переговоров с США в Вене

Российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности в понедельник завершились в Вене. Российскую делегацию на переговорах возглавлял замглавы МИД России Сергей Рябков, американскую - Маршалл Биллингсли. Консультации продлились около десяти часов.
"В соответствии с поручением президентов двух стран было продолжено обсуждение перспектив контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении Договора о СНВ и поддержания стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД, а также в целом комплексного диалога по разрешению проблем в сфере международной безопасности", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.
ДСНВ-3 остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий.
Предыдущие двусторонние переговоры по стратегическим вопросам состоялись в Вене 16 января, после чего и без того нерегулярный диалог был поставлен на паузу по причине пандемии коронавируса.