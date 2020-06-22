Источник сообщил о прекращении дела против компании Nginx

"Уголовное производство в отношении Nginx прекращено", - сказал собеседник агентства, при этом не назвав причины, по которым дело было прекращено. Официальным комментарием следственных органов РИА Новости пока не располагает.

Совет директоров Rambler Group в декабре поручил менеджменту компании направить в правоохранительные органы ходатайство о прекращении возбужденного ранее уголовного дела в отношении основателей Nginx по заявлению компании Lynwood Investments, а также расторгнуть отношения между Rambler Group и Lynwood Investments по договору от 2015 года, после чего при наличии экономического спора с компанией Nginx и ее сотрудниками решать его в рамках гражданско-правовых механизмов. Менеджмент компании выполнил эти решения.