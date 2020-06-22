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https://ria.ru/20200622/1573329581.html
Источник сообщил о прекращении дела против компании Nginx
Следствие МВД прекратило производство по уголовному делу в отношении основателей Nginx - бесплатного веб-сервера с открытым исходным кодом, который, в... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T21:13
nginx
игорь сысоев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
рамблер
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1400x0_80_0_0_40739fee5db82f2f174de9c9716f7b17.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
nginx, игорь сысоев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), рамблер, общество

Источник сообщил о прекращении дела против компании Nginx

21:13 22.06.2020
734
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Следствие МВД прекратило производство по уголовному делу в отношении основателей Nginx - бесплатного веб-сервера с открытым исходным кодом, который, в частности, поддерживает работу 400 миллионов сайтов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах
"Уголовное производство в отношении Nginx прекращено", - сказал собеседник агентства, при этом не назвав причины, по которым дело было прекращено. Официальным комментарием следственных органов РИА Новости пока не располагает.
Дмитрий Песков
17 декабря 2019, 12:22
В Кремле следят за ситуацией вокруг "Рамблера" и Nginx
Совет директоров Rambler Group в декабре поручил менеджменту компании направить в правоохранительные органы ходатайство о прекращении возбужденного ранее уголовного дела в отношении основателей Nginx по заявлению компании Lynwood Investments, а также расторгнуть отношения между Rambler Group и Lynwood Investments по договору от 2015 года, после чего при наличии экономического спора с компанией Nginx и ее сотрудниками решать его в рамках гражданско-правовых механизмов. Менеджмент компании выполнил эти решения.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в 2015 году его менеджмент обратил внимание на наличие признаков возможного неправомерного отчуждения интеллектуальной собственности компании на Nginx в 2011 году. В январе 2015 года был заключен договор, по которому холдингу A&NN (текущее наименование Lynwood) были переданы права на защиту интересов "Рамблера" по данной тематике. Юристы Lynwood собрали документы, которые могут свидетельствовать о наличии правовых оснований для вывода о нарушении прав "Рамблера".
Lynwood обратилась в российские правоохранительные органы с просьбой провести проверку выявленных фактов на предмет наличия в действиях основателей компании Nginx, Игоря Сысоева (бывший системный администратор и программист "Рамблера") и Максима Коновалова (бывший главный техдиректор "Рамблера"), состава преступления. "Рамблер" 4 декабря получил уведомление из МВД РФ о признании холдинга потерпевшим по уголовному делу.
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
23 декабря 2019, 11:18
Сбербанк надеется на внесудебное решение конфликта "Рамблера" и Nginx
401011
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NginxИгорь СысоевМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)РамблерОбщество
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