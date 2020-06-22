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https://ria.ru/20200622/1573329507.html
В Подмосковье сохранят масочный режим и запрет на массовые мероприятия
Фактически все ограничения снимаются с 25 июня в Подмосковье, однако жители региона должны соблюдать масочный режим в местах скопления людей, также остаётся... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T21:06
распространение нового коронавируса
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андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье сохранят масочный режим и запрет на массовые мероприятия

21:06 22.06.2020
12173
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Фактически все ограничения снимаются с 25 июня в Подмосковье, однако жители региона должны соблюдать масочный режим в местах скопления людей, также остаётся запрет на проведение массовых мероприятий, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
"С 25 июня мы открываем всю торговлю, в частности, торговые центры, с 1 июля спортивные объекты, занятие спортом и с 15 июля летние лагеря. По сути, открывается все, остаётся только маска в местах скопления людей и запрет на проведение массовых мероприятий", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, в Подмосковье устойчивое снижение по госпитализации, хорошая динамика по выписке.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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